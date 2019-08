Folkefest for hele familien Familie: Tony Wolckmar, William Wolckmar og Katarina Håkonsen. (Foto: ) Premier: Ann-Kristin og Nora Kvernvik (Foto: ) Stevneplassen : (Foto: Caroline TarAngen) Stevneplassen : (Foto: Caroline TarAngen) Stevneplassen : (Foto: Caroline TarAngen) Stevneplassen : (Foto: Caroline TarAngen) Stevneplassen : (Foto: Caroline TarAngen) Koser seg: Teodor Rønning, Frøydis Rønning og Tobias Stensrud Olsen startet helgen på Stevneplassen. Alle (Foto: Caroline TarAngen) Danseglad: Veronika Sørensen og Josefine Sørensen Solvang (Foto: ) Familie: Tony Wolckmar, William Wolckmar og Katarina Håkonsen. (Foto: ) Fra falkum: Emelia, Lotte-Randi og Othelie Gjertsen. (Foto: ) Mye kan tyde på at Festdagenes gjester hadde fått seg helgas værmelding. Fredag var det i hvert fall opphold – og yrende folkeliv. 16.08.2019 kl 21:20 (Oppdatert 16.08.2019 kl 22:04)



– Ja, det passet veldig godt å komme i dag, sier Tobias Stensrud Olsen, Teodor Rønning og Frøydis Rønning.

Spøkelseshus

De har startet helgen på godt vis, og er strålende fornøyd med de gøye attraksjonene under årets Festdager.

– Nå har vi vært i spøkelseshuset, sier Frøydis, før guttene legger til at det ikke var særlig skummelt.

– Hva skal dere prøve nå, da?

– Oi, det vet vi ikke helt. Kanskje tekoppene? spør Frøydis. Guttene nikker.

Hun forteller at planen egentlig var å dra på torsdag, og at de bestemte seg for å dra i går etter å ha sett på værmeldinga.

– Det skal vel regne mye på lørdag også, men nå er det jo supert, sier Frøydis, og ser opp på regnfrie skyer.

Dagen for å få med seg moroa

For var det én ting gjestene påpekte da Varden var innom på Stevneplassen, var det at fredag var dagen for å få med seg moroa. Mange som opprinnelig hadde tenkt å komme lørdag, flyttet rett og slett på planene.

Folkefest var det i hvert fall. På Stevneplassen var det barn, ungdom og voksne i godt humør, som gikk mellom matbodene, tivoliattraksjonene samt fikk med seg underholdningen fra scenen.

– Vi skal gi gode opplevelser for alle. Her er det alltid en god og positiv stemning, sier arrangør Geir Tangen om arrangementet som varer helt til søndag.

I løpet av stevnedagene på Falkum er det underholdning av blant annet Adelén, Robin Bugge, Daniel Owen, Keiino, Vennebyen og Chris Holsten.

I tillegg er Klosterskogen Travskole på besøk med sine ponnier, og Odd er på plass med fotball-dart.

Nærområde

For mange var det imidlertid viktigst å bare være der.

– Det er veldig gøy å komme innom og få med seg stemningen. Vi pleier å få det med oss når vi kan, sier Lotte Randi, Othelie og Emelia Gjertsen.

De bor like ved og synes det er gøy at noe skjer i nærheten.

– Vi kunne jo bare tusle hit, det er helt perfekt, smiler Lotte-Randi.