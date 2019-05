Gjenferdet får sin egen sang - og det er ingen gladlåt

Det går et rykte der jeg kommer fra.

En gammel dame som ikke slapper av.

For hun lever av å stjele sjeler

de sier at hun også samler kroppsdeler.

Den grå dame er tilbake igjen

Hun stirrer på meg gjennom vinduet når jeg kommer hjem

Hun spiser sånne som meg til middag hver kveld

Jeg håper at jeg kommer hjem likevel

En gammel dame som egentlig er død.

Når har hun kommet tilbake for å fø.

Det hun som alle barn blir tatt av,

og de ender opp med å bli et lite skrik i natta

Den grå dame er tilbake igjen

Hun stirrer på meg gjennom vinduet når jeg kommer hjem

Hun spiser sånne som meg til middag hver kveld

Jeg håper at jeg kommer hjem likevel

Tynn og lang, og grå, hun står med åpen munn,

og langt mørkt hår, og peker og jeg lister meg på tå,

og venter på at hun skal banke på hos meg, og hun er

tynn og lang, og grå, hun står med åpen munn,

og langt mørkt hår, og peker og jeg lister meg på tå,

og venter på at hun skal banke på hos meg.

Den grå dame er tilbake igjen

Hun stirrer på meg gjennom vinduet når jeg kommer hjem

Hun spiser sånne som meg til middag hver kveld

Jeg håper at jeg kommer hjem likevel

Den grå dame er tilbake igjen

Hun stirrer på meg gjennom vinduet når jeg kommer hjem

Hun spiser sånne som meg til middag hver kveld

Jeg håper at jeg kommer hjem likevel

Ja jeg håper at jeg kommer hjem likevel