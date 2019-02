I NATT: Grammy-pris til delvis norskprodusert album - ingen pris til Skien GRAMMY: Kyrre Gørvell-Dahll, også kjent som Kygo, opptrer sammen med Morten Harket og a-ha under Nobelkonserten 2015 (Foto: NTB/Scanpix) annonse

Jay Z og Beyoncés album «Everything Is Love», der Fredrik William Ball fra Fredrikstad var medprodusent på tre låter, har vunnet en Grammy. 11.02.2019 kl 05:10 (Oppdatert 05:10)

NTB

Albumet, som ekteparet har gitt ut sammen som The Carters, var nominert i kategorien Best Urban Contemporary Album.

Fredrik William Ball, også kjent som Fred Ball eller Pleasure, er den eneste nordmannen av totalt fire nominerte som vant pris under musikkbransjens gjeveste prisutdeling natt til mandag norsk tid.

Vokalist Justin Jesso og DJ-en Kaskade var nominerte i kategorien Best Remixed Recording, for sin versjon av Kygo-låten «Stargazing». Bergenseren Kyrre Gørvell-Dahll var dermed indirekte nominert.

Vinneren i denne kategorien ble Mura Masa for remiksen av bandet Haims låt «Walking Away», opplyser Recording Academy på Twitter.

Musikkprodusenten Morten Lindberg fra Skien var nominert i kategorien Best Immersive Audio Album. Han hadde to vinnersjanser i denne kategorien, med utgivelsene «Folketoner» med Det Norske Jentekor, dirigert av Anne Karin Sundal-Ask, og «Henning Sommerro: Ujamaa & The Iceberg», fremført av Trondheim Symfoniorkester og solister. Alan Parson vant.

Den klassiske pianisten Leif Ove Andsnes fra Karmøy var nominert i kategorien Best Chamber Music/Small Ensemble Performance. Heller ikke han fikk pris. Det var Laurie Anderson med «Landfall» som vant.

Artisten Alicia Keys er vert for prisutdelingen som finner sted i Los Angeles. Totalt skal det deles ut 84 kategorier under showet.