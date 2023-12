– Rasist er det siste jeg er, slår Ida Celine Nordhaug fra Skien fast når Varden slår på tråden.

Hun har over 200.000 tusen følgere på plattformen TikTok, i tillegg til 15.000 på Instagram.

I tillegg er hun musikkartist som har flere millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify.

Debatten rundt «blackface» gjorde at Espen Eckbos humorserie «Nissene over skog og hei» ble fjernet på grunn av den mørksminkede karakteren Ernst-Øyvind.

I etterkant snudde Discovery, og tok den tilbake, men i etterkant er det flere norske sketsjer som har fått søkelyset rettet mot seg og blitt heftig debattert.

Nå er det Nordhaug som er under lupen.

«Blackface»

For i en av hennes nyeste videoer på TikTok, lager hun «fem på gata»-intervjuer forskjellige steder i Vestfold og Telemark, med humoristiske spørsmål.

Det er likevel ikke det som fanger oppmerksomheten til alle seerne.

I den ene videoen hvor hun er i Larvik, og som hadde rundt 200.000 avspillinger, gikk flesteparten av kommentarene ut på anklager om rasisme og «blackface».

Det slår Nordhaug tilbake mot.

– Det har tatt helt av, og det kommer jo stadig kommentarer fra folk. Det er utrolig hva folk blir krenka for. Det er også utrolig hva folk får seg til å skrive om utseende til folk, sier hun, og utdyper årsaken til at hun ser så mørk ut.

– Det her er en misforståelse. Jeg fikk selvbrunings-gave av min kollega og venninne Sophie Elise. Den selvbruningen var altfor mørk for min hud. Med snø ute og veldig hvit bakgrunn så ser det jo veldig galt ut. Men det er rett og slett for mye selvbruning som er årsaken, sier hun.

Hun påpeker at det overhodet ikke var noen intensjon bak det, og at hun og kjæresten (som også er med på videoen) bare har hatt det gøy.

Ida Celine Nordhaug har i etterkant tatt ned videoen hvor hun ble beskyldt for å være rasist. Foto: Sindre Omenås

Tatt ned videoen

I etterkant av praten med Varden, har Nordhaug slettet videoen fra sin TikTok, og samtidig lagt ut en lengre video hvor hun forklarer situasjonen, samtidig som hun modererer seg.

Hun fikk nemlig også krass kritikk for måten hun svarte på i kommentarfeltet, og gir uttrykk for at hun ikke har forstått begrepet «blackface», og dermed misforstått.

– Kommentarene om «restesot fra peisen» og «skokrem» var ment som selvironi da selftanen ble litt for mørk, ikke som rasistiske utsagn, presiserer hun til Varden.

– Hvis noen oppfatter at jeg har virket rasistisk, eller at jeg har kommet med rasistiske utsagn, så er det totalt feil. Langt langt derifra. Jeg har masse venner av utenlandsk opprinnelse, og for meg så spiller det ikke noen rolle hvilken hudfarge man har, sier hun i videoen.

– Jeg legger meg totalt flat hvis det har blitt oppfattet at jeg har kommet med rasistiske utsagn. Det har ikke vært meningen i det hele tatt, det er det siste jeg er. Det var rett og slett bare en selvbrunings-tabbe, og vi har tydeligvis misforstått hverandre kraftig, sier hun og avslutter med at hun ønsker å legge saken død, og at det hele var en misforståelse.

– Hvis noen føler seg krenka så beklager jeg for det, det har ikke vært meninga i det hele tatt.