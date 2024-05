I «Ekstrem gjemsel – gi et lite pip» vil 15 kjendiser konkurrere i en ekstrem gjemsellek. Programleder Victor Sotberg har med seg programledermakkerne Christopher Omdahl og Robin Hofset, og sammen skal de jakte på deltakerne som får i oppgave å gjemme seg best mulig for ikke å bli funnet. Deltakerne får kastet på seg nye spennende utfordringer som gjør det ekstra vanskelig for dem å holde seg skjult. I hver episode oppsøkes nye arenaer og deltakerne ryker ut på tur, til det til slutt står igjen en vinner.

– På tide at jeg vinner noe

Sander «Randulle» Dale er klar for gjemsellek og vil børste støv av konkurranseinstinktet sitt.

– Det er på tide at jeg vinner noe og dette er en ypperlig mulighet. Dette er blodig alvor. Selv om det er mange venner med her, kommer jeg til å se på de som mine største fiender til en vinner er kåret. Mange tror at gjemsel er en uskyldig barnelek, men dette er noe som får fram djevelen i selv de mest uskyldige sjeler, sier Dale.

Bitt av lekebasillen

Katrine Moholt er også en av 15 deltakere som skal konkurrere i «Ekstrem gjemsel – gi et lite pip».

– Ja, dette gleder jeg meg veldig til! Jeg er bitt av lekebasillen, og gjemsel er en favoritt! Vi leker mye gjemsel og boksen går ute om sommeren med venner og familie. Nå ser jeg fram til å leke og gjemme meg sammen med så mange andre morsomme og lekne deltagere. Her er det bare å gjemme seg så godt man kan, så vi får være med lenge. «Ekstrem gjemsel – gi et lite pip» har premiere i sommer på TV 2 Play.

Ekstrem gjemsel. TV 2. Foto: Espen Solli/TV 2 Bildet kan kun brukes av media i forbindelse med omtale av TV 2 eller TV 2s programmer. Deltakerne i «Ekstrem gjemsel – Gi et lite pip» er fra venstre bakerste rad: Kai Thomas Larsen – Skrellex, Mikkel Bratt Silset og Aksel August Braathen. Midtrad: Katrine Moholt, Bahare Viken, Jennie Sofie Lie Pickl, Margrethe Røed, Trine Lise Olsen, Øyunn Krogh og Hasse Hope. Fremst: Ahmed Mamow, Victoria Skau, Nora Haukland, Sander «Randulle» Dale og Agnete Saba. Foto: Espen Solli TV 2/Espen Solli