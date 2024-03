Det melder Norsk Telegrambyrå (NTB) ifølge NRK.

Mørck bodde i Grenland i flere år

Mørck gikk bort tidligere i mars etter lang tids sykdom, og etterlater seg et omfattende forfatterskap med både diktsamlinger, novellesamlinger, romaner og barnebøker – noen av dem i verseform. Hun var også en aktiv debattant i mediene.

Mørck debuterte i 1967 med en diktsamling, og allerede i 1969 kom det første «miljødiktet». Etter å ha bodd i Grenland i flere år ble industriforurensning tema i flere dikt og romaner.

Hun mottok en rekke priser, både for sitt forfatterskap og for sitt sterke engasjement, ikke minst for miljøet. Så sent som i 2013 fikk hun Ossietzky-prisen, som gis til personer som har gjort en «fremragende innsats for ytringsfriheten».

I begrunnelsen het det:

«Sidsel Mørck har stått ved sine hovedkampsaker, miljøvern og kvinnesak, gjennom skiftende tider og med varierende oppslutning og interesse. Det skal mot og utholdenhet til for å stå i kampen så lenge», skriver NTB.

”Det finnes ikke forurensning i Grenland, bortsett fra i noen forfatteres hode”, mente ordfører og industrimann Kjell Bohlin i Bamble, ifølge et intervju Mørck gjorde med bloggen til Arne Storrønningen.

Sidsel Mørck og familien flyttet til Porsgrunn i 1969 og bodde der fram til 1979. Det ble 10 år med politisk kamp og nesten sammenhengende fokus på industriutbyggingen i området. I familiens hus på Klyve rett ved Herøya kom den skittengule smogen med den stikkende klorlukten seilende rett inn kjøkkenvinduet.

– I en barnehage langs Brevikstrømmen trente barna på å bruke gassmasker og øvde med teddybjørner. Jeg forsto ikke hvorfor folk engasjerte seg så lite. Folk flest fant seg i veldig mye. Når det røyk fra pipene ble det produksjon og arbeidsplasser, slo Mørck fast i samtalen med Storrønningen.