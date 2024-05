For de som var innom for et ærend lørdag formiddag ble handleturen ikke helt som forventet.

Da klokken nærmet seg tolv satte dirigent i musikkforeningen Suoni, Øyvind Strand, symfoniorkesteret i gang og tonene til «Gammel jegermarsj» fylte kjøpesenteret.

– Det er en greie vi gjør vært år som ender i en konsert nede på Handelstorget. En hyggelig greie, rett og slett. Butikkene som har vært der i mange år vet vi kommer, men det er klart at noen kundene som ikke visste om dette ble litt overrasket, sier Strand som har nok å gjøre i oppkjøringen til 17. mai.

– Vi er i rute.