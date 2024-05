– Hver dag blir over 3 milliarder bilder lastet opp på sosiale medier, også fra konflikter og katastrofer. Men i en tid med fake news, propaganda, manipulering og kunstig intelligens blir spørsmålet ofte hva vi kan stole på, sa Harald Henden fra Porsgrunn da han tirsdag mottok Fritt Ords Pris i ifølge en pressemelding.

– Medienes viktigste kapital er troverdighet. Nettopp derfor er det ikke blitt mindre viktig å ha egne fotografer til stede. Tvert imot – det er viktigere enn noen gang tidligere, fortsatte han.

Krigsfotografen fra Porsgrunn pekte videre på at også den enkelte fotografs viktigste kapital er troverdighet.

– Når jeg setter mitt navn under et fotografi, skal leserne kunne stole på at innholdet er korrekt, det trengs ikke ytterligere verifisering. Det er en troverdighet som det tar mange år å bygge opp, men som kan ligge i ruiner ved et eneste feilgrep, sa Harald Henden (63) da han mottok Fritt Ords Pris tirsdag kveld.

Henden er den første stillsfotograf til å motta prisen.

Her kan du lese Vardens store portrett med Harald Henden.

Fotografiet som våpen

Henden snakket om hvordan foto fort kan bli et våpen, ikke bare for dokumentasjon og opplysning, men for partene. Han viste til konkrete eksempler fra eget virke og fra kjente kriger i historien.

– Vi er veldig klar over faren for å bli brukt i propagandaøyemed i alle væpnete konflikter. Av og til kjennes det ut som det eneste rette å gjøre er å legge ned kameraet i en stille protest, sa den erfarne krigsfotografen.

Krigsfotograf siden 1991

– Først og fremst får Harald Henden denne prisen fordi han er enestående som krigs- og katastrofefotograf. Han har, med utholdenhet og risiko for eget liv, reist til frontlinjer og konfliktområder over hele verden for å fotografere viktige nyhetshendelser – alltid med sivilbefolkningen for øye, sa Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

– De pågående krigene i Ukraina og Gaza aktualiserer betydningen av fotodokumentasjon, ikke minst for å avdekke krigens virkninger på bakken og brudd på folkeretten, sa Brochmann.

Henden har dokumentert globale hendelser for siden 1989, inkludert den første gulfkrigen, Balkan-krigene, Kosovo, Irak, Sudan, Somalia, Afghanistan, Gaza og Ukraina. Henden ble truffet av en kule i hodet på Vestbredden i 2001.

Statuetten er laget Nils Aas. Foto: Linda Bournane Engelberth/Fritt Ord

Ytringsfrihetens infrastruktur

Styreleder Grete Brochmann snakket også om bildets gjennomslagskraft.

– Fotografiet har makt til å definere, ikke bare dokumentere. Dokumentarisk fotografi og fotojournalistikk er en del av ytringsfrihetens infrastruktur, sa hun.

Brochmann takket Henden på vegne av Fritt Ord for hans innsats, tross de personlige kostnadene i krigsjournalistikk, som slitasjen ved å alltid måtte være klar til å reise på fem minutter og dermed leve et liv i konstant beredskap.

– En av pressens viktigste roller i krig og katastrofer er å være tidlig til stede for å få best mulig tilgang til usensurert dokumentasjon av hva som skjer når konflikter utvikler seg, sa hun.

Henvendt til Henden, som har vært åpen om en dødelig kreftdiagnose, avsluttet hun med:

– I dag mottar du Fritt Ords pris for et langt og imponerende livsløp i ytringsfrihetens og formidlingens tjeneste. Bildene dine vil leve videre.