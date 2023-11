Det er sønnen Dag Herbjørnsrud som opplyser dette til Telen.

Varden har fått tillatelse til å trykke følgende melding fra sønnen:

– Min far, Hans Herbjørnsrud, sovnet i går kveld stille og fredelig inn på Notodden sykehus etter noen dagers sykeleie. Vi i familien vil takke Tinneberget Legesenter og Telemark Sykehus, Notodden for svært god og omsorgsfull behandling. Vi vil også takke alle som har vist interesse for Hans Herbjørnsruds virke som forfatter og litteraturformidler, skriver Dag Herbjørnsrud.

Hans Herbjørnsrud ble 85 år gammel.

Han har markert seg både nasjonalt og lokalt med sitt forfatterskap. Han har to ganger vært nominert til Nordisk råds litteraturpris, første gang i 1998 og andre gang i 2002.

I 2011 fikk han Telemark fylkeskommunes kulturpris.