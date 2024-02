Dette skriver TV2 om serien i en pressemelding torsdag.

I «Purk» blir vi kjent med Lisa (Ine Jansen) som er en hardtarbeidende narkotikaetterforsker med en sterk rettferdighetssans og et aldri så lite sinnemestringsproblem.

Livet hennes blir snudd på hodet når mannen hennes, Jostein, plutselig forsvinner mens han jobber med en høyt profilert narkotikasak. Lisa nekter å tro på konklusjonen til etterforskningen, at Jostein har druknet mens han jobbet med saken. Hun er overbevist om at noen lyver, og at narkobaronen Marko (John Carew) er skyldig i at Jostein er borte.

Når politisjefen Ole (Ole Soo) gir saken som Jostein jobbet med til den yngre og lovende etterforskeren Aila (Iben Akerlie), blir Lisa forbanna. Det hjelper ikke at Lisa blir vitne til et mislykket avhør av Marko, der Aila ikke har gjort en grundig nok jobb. Begeret er fullt og Lisas temperament og sviktende impulskontroll gjør at hun tar avhøret av Marko i egne hender. Det faller ikke i god jord hos Ole, og Lisa blir degradert til forelegg, det nederste trinnet på karrierestigen i politiet.

I sin nye jobbhverdag med forelegg og en kulepenn i hånda, møter Lisa på Shirouh (Jonis Josef), en småkriminell og «wannabe» stand up-komiker som det senere viser seg at sitter på verdifull informasjon. Raskt sirkles også den miljøbevisste solpanelimportøren Isak (Trond Espen Seim) inn blant de mistenksomme.

«Purk» består av seks episoder og publiseres i sin helhet på TV 2 Play søndag 17. mars. Serien vises med to episoder per dag fra 22. til 24. mars på TV 2 Direkte.