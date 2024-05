– Jeg kan tenke meg at det er beltestakken som har vunnet. Det har blitt konfirmasjonsbunaden over alle, sier Kjersti Lyngestad, daglig leder på Husfliden i Skien.

Også lederen for bunadsproduksjon hos Almankås i Bø, Tove Karin Kilen, tipper beltestakken.

– Hvis jeg skal tippe ut ifra salgstallene, må det bli beltestakken. Vi opplever en veldig stor rush på den, sier hun.

Tove Karin Kilen fra Almakås AS her med en gammel Øst-Telemarksbunad. Foto: Privat

I midten av april inviterte Varden leserne til å bli med og kåre Telemarks fineste bunad.

Dette var bunadene leserne kunne stemme på:

Bringeklutsbunad Vest-Telemark

Anne Bamle-bunad Øst-Telemark

Bandstakk Øst-Telemark

Vest-Telemarksbunad

Stakk og liv

Beltestakk

Tinn-bunad

Gammel Øst-Telemarksbunad

Engasjementet har vært enormt; både i lesing og antall stemmer. Leserne har også sendt oss hundrevis av bilder av sine bunader og sagt sin mening i Vardens bunadsstudio.

Selv om bestselgeren beltestakken er ekspertenes stalltips, er det ikke den som vant.

Det er nemlig én bunad som gjennom hele avstemningen har hatt et solid forsprang på de andre, og som er den soleklare vinneren:

Foto: Fredrik Pedersen

3.891 stemmer ble gitt. Slik fordelte stemmene seg:

Vest-Telemark: 910

Anne Bamle (Øst-Telemark): 775

Beltestakk: 712

Gammel Øst-Telemark: 437

Tinn-bunad: 499

Bandstakk (Øst-Telemark): 390

Stakk og liv: 112

Bringeklutsbunad: 56

– Du verden, dét hadde jeg ikke trodd. Men så hyggelig for de i vest. Det er på tide at den bunaden kommer mer fram, særlig for oss som bor i nedre del av fylket, sier Husflidens Lyngestad.

Vest-Telemarksbunaden bygger på draktskikken slik den var i Vest-Telemark på begynnelsen av 1800-tallet.

– Det tydeligste særpreget for bunadene fra Vest-Telemark er snippene på ryggen. På denne bunaden er det også snøring foran, noe man ikke ser på bunadene fra Øst-Telemark, sier Lyngestad.

Særpreget rygg på denne bunaden. Foto: Fredrik Pedersen

– Snittet på denne bunaden tiltaler mange, man får markert midjen på en annen måte. Ryggen er også spesielt vakker med disse spissene, sier Tove Karin Kilen på Almankaas.

Interessen for Vest-Telemarksbunaden er ikke spesielt stor sammenlignet med beltestakk og Øst-Telemark hos Almankaas eller Husfliden.

– Det er egentlig litt rart, fordi den er god å ha på og lett å gå i. Mange ser også slankere ut i den når de får markert midjen, sier Lyngestad.

Foto: Sindre Omenås

– Her i Grenland har de fleste følt seg mer i slekt med Øst-Telemarksbunaden. Vest-Telemark er mer nøktern og med færre broderier. Jeg tror det også handler om en viss form for status, sier hun.

– Hvorfor er det så få som kjøper denne bunaden når det tydeligvis er den flest synes er finest?

– Jeg tror det handler om at beltestakken har blitt en del av motebildet, og at de fleste konfirmanter i dag velger den. Og det er litt synd, for man er egentlig litt for ung til å ta det valget når man er konfirmant, sier Lyngestad.