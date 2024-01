Han har sunget i en rekke av de store operahusene og konsertsalene rundt omkring i verden og kan vise til mer enn 40 operaroller nasjonalt og internasjonalt.

De seinere årene har også mange telemarkinger lært Jakob Zethner (59) å kjenne etter at han bosatte seg i Nome sammen med sin ektefelle, Elisabeth de Lunde, og etablerte kunstnerhjemmet og kulturarenaen Villa Lunde.

Var som en bauta

Kulturskolerektor ved Nome kulturskole, Cedomir Popadic, er blant de mange som er sterkt preget over Jakob Zethners bortgang. Kulturskolen sendte ut melding om dødsfallet til alle sine elever mandag i samråd med Zethners nærmeste.

– Han jobbet i kulturskolen, men var også mye mer enn det. Han var en bauta rett og slett i Nome og regionen. Han var en venn av alle. Man kunne ikke være uvenn med Jakob, sier Popadic da Varden tar kontakt.

Kulturskolerektoren forteller at han snakket med Jakob Zethner så seint som sist fredag ettersom Zethner skulle hatt en konsert med sine elever mandag kveld. Det var også planlagt at Zethner skulle være med på litteraturuka i Nome neste uke.

– Ingen så dette komme. Det er et tap vi vil merke alle sammen. Han hadde en lidenskap uten sidestykke. Våre tanker går spesielt til hans etterlatte og hans elever, sier Popadic.

– En pådriver

Operasanger Emil Solli-Tangen er en av dem som har jobbet tett med Zethner.

– Dette er fryktelig trist. Jakob var en enorm pådriver og fikk til veldig mye. Han var en stor skikkelse i musikkmiljøet, både i Midt-Telemark og i Grenland hvor han underviste ved Anders Vangens Operastudio og hadde ansvar for operakoret, sier Solli-Tangen til Varden.

De to delte scene senest i sommer, da under en konsert i Villa Lunde.

– Villa Lunde var hjertebarnet hans.

Mottok en rekke legater og priser

Jacob Zethner var dansk og utdannet sanger og pianist i Danmark, Norge, Ungarn og England. Han debuterte som operasolist i 1996 og hadde et bredt repertoar. Zethner mottok også en rekke legater og priser, framgår det av Den norske Operas nettsider.

I 2013 flyttet til Zethner til Lunde hvor han bosatte seg sammen med sin ektefelle, kunstneren Elisabeth de Lunde. I 2018 ble kunstnerparet, som har to mindreårige barn sammen, hedret med Nome kommunes kulturpris for sitt store arbeid knyttet til etableringen av sitt hjem – Villa Lunde – som en pulserende kulturarena i kommunen.

– Ufattelig

Kultursjef i Telemark fylkeskommune, Maja Foss Five, fra Skien er blant de mange som har tydd til Facebook for å uttrykke sin sorg over Jakob Zethners bortgang. Varden har fått tillatelse til å gjengi det som Foss Five skriver:

«Det er så ufattelig at du er borte. I sommer sang du i bryllupet til Vidar og meg – You'll never walk alone. En fantastisk øyeblikk for oss.

Og vi skulle jo lage flere øyeblikk. Sammen ivret du og jeg (og mange flere) for Opera i Vestfold og Telemark. For å løfte fram operamiljøet og spesielt de unge talentene.

Nå sitter vi alle igjen tomme – med så mange spørsmål. Det er så uvirkelig, trist og rart at du er borte. For hele kulturlivet i Telemark, men selvfølgelig aller mest for dine aller nærmeste. Vi tenker på dere nå – på savnet og tapet.

Takk for sangen, for varmen og øyeblikkene, Jakob»