Lørdag 11. mai ble det kjent for hele Norge at elevene i 10. klasse ved Skauen kristelige skole i Skien stakk av med seieren blant 600 lag i Klassequizen på NRK, noe som innebar at de ble kåret til «Norges smarteste tiendeklassinger».

En del av premien de stakk av med var en stor festkonsert. Torsdag kveld ble den holdt i Ibsenhuset i Skien.

På scenen opptrådte artistene Makosir, Bargee og fjorårets MGP-vinner Alessandra, mens Amir Horori og Selda Ekiz var kveldens programledere.

I tillegg til vinnerlaget, medelever, Skauen-ansatte og familiemedlemmer var også flere skeisnpolitkere med på festkvelden.

Etter rapportene ble det en super feiring av den store seieren.

