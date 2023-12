1 / 18



































Numme gikk bort, 79 år gammel, natt til lørdag 25. november.

– I natt mistet vi vår kjære pappa, så brått og uventet. Vi var uendelig glad i deg. At du ikke er med oss lenger kommer til å ta lang tid å begripe. Vi vet du gledet mange gjennom fem tiår og det er vi så utrolig stolte av. Tusen takk for all støtte og kjærlighet, og ikke minst, alt tull og tøys. Du var høyt elsket. Savner deg allerede. Hvil i fred, skrev sønnen Thomas Numme på Instagram.

Yngvar Numme var født i Porsgrunn og vokste opp i Skien. Han var kjent som artist, revyforfatter og regissør. Numme var vokalist i og leder for Dizzie Tunes, hvor han også spilte trompet.

