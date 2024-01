En dugnadsgjeng på åtte mennesker er allerede utpekt når DNT Telemark skal spa fram Gaustatoppen Turisthytte før vinterferien.

Det melder DNT Telemark i en pressemelding.

– Jeg kaller det for «spahelgen», gliser Tina Brorsen.

Hun er daglig leder for turisthytta, som er en av landets høyest plasserte hytter der den troner 1803 meter over havet.

Flere skiturister

Gravingen begynner 3. februar. Da slippes spadene løs for at at turfolket skal kunne krysse av Gaustatoppen på bucketlista.

Mange har etter hvert fått øynene opp for at det går an å stå på ski ned Gaustatoppen. Tina håper flere vil ta turen.

– Traseen er merket og er ikke brattere enn en vanlig skibakke. Å stå ned Gaustatoppen er noe helt spesielt som vil gi deg et minne for livet.

Fra 10. februar vil du kunne nyte varme, nystekte vafler og varm drikke mens du nyter utsikten fra stua på et av Norges tak.