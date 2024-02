Torsdag 7. mars er det klart for ny sesong av Norges tøffeste, den femte i rekken. Ti nye deltakere står klare for å kjempe seg gjennom tøffe konkurranser på den nedlagte oljeplattformen Albuskjell.

– Det er utrolig givende å få komme så tett på deltakere som pusher grensene sine til det ytterste. Årets sesong blir helt rå. Det er bare å glede seg. Deltakerne er en fantastisk gjeng, og jeg tror dette kan være den beste sesongen så langt, sier programleder Jørgine Massa Vasstrand.

Rebecka Andersen fra Kragerø er med i den nye sesongen. Foto: Erlend Laanke Solbu, NRK

Råner fra Kragerø

En av årets deltakere er Rebecka Andersen (22) fra Kragerø.

Hun driver med råning. Ja, du leste riktig. Råning. I en pressemelding opplyser Andersen at hun gjerne vil være underdogen, men hun er gjennomtrent. Hun jobber som senterleder på treningssenter, men utenom jobb beskriver hun seg selv som lat.

Deltakere fra hele landet

Sesong fem har premiere på NRK1 og NRK TV 7. mars og sendes torsdager og søndager.

– Årets deltakere er fra hele landet, fra Evje i sør til Hammerfest i nord. De som kjemper om tittelen har bakgrunn fra blant annet svømming, kampsport, brannsport og råning, sier prosjektleder for Norges tøffeste, Solveig Hareide.

– Vi skal følge en ung og sammenspleisa gjeng gjennom tøffe prøvelser. Hvem som vinner er umulig å gjette, for her veksler det kjapt mellom nederlag og oppturer. Det blir i tillegg mye følelser, for som en av deltakerne så fint sa til meg: «Det er som å være 13 år og full av hormoner igjen», sier prosjektleder for Norges tøffeste, Solveig Hareide.

Ny sesong, og enda en til

Norges tøffeste har vært en stor suksess for NRK, og serien har hatt svært gode seertall både lineært og ikke minst digitalt i NRK TV.

Allerede før sesong fem har kommet på lufta, jobber NRK med planleggingen av enda en sesong av Norges Tøffeste. Den skal spilles inn til høsten.

– Vi har nå fokus på å utvikle konseptet videre, og skal i gang med å finne 10 tøffe deltakere til sesong 6 som spilles inn i høst. Ønsker du å prøve deg i konkurransen om å bli Norges tøffeste, så er det bare å sende inn en søknad på lenken under, sier prosjektleder for Norges tøffeste, Solveig Hareide.

Hvis man ønsker å melde seg på sesong seks av Norges tøffeste, så kan man gjøre dette her.

Her er de andre deltakere i sesong fem av i Norges tøffeste:

Andreea Cioaca, Crossfit

Andreea Cioaca er 24 år, kommer fra Florø og har bakgrunn fra Crossfit. Hun kom til Norge som 7-åring fra Romania og tar opp fag for å studere medisin. Florø råeste, og mest lettrørte, har ankommet Albuskjell.

Inga Medbø, Crossfit

Inga Medbø er konkurransens eldste, med sine 27 år. Hun er nyinnflyttet til Oslo, men kommer opprinnelig fra Tromsø. Til daglig jobber Inga som PT og driver med crossfit. Inne på Albuskjell er det Inga som er storesøsteren i gjengen.

Jesper Rogstad, Taekwondo

Jesper Rogstad er 22 år fra Oslo vest. Han er tidligere landslagsutøver og tre ganger norgesmester i Taekwondo. Til tross for sitt rolige ytre, vil du snart oppdage at Jesper har det noen vil kalle et usunt konkurranseinstinkt.

Hedda Schroeter Skaug, Turn

Hedda Schroeter Skaug er 21 år fra Drammen. Hun er turner og har vært på landslaget i troppsturn. Hedda trenger ingen komfort og syns det er topp å leve på havregryn og hermetikk. Hun er i sitt ess på Albuskjell når hun skal prøve å bli den første kvinnelige vinneren av Norges tøffeste noensinne.

Jo Haukeland Liadal, Håndball

Jo Haukeland Liadal kommer opprinnelig fra Haugesund, men bor nå i Oslo. Han er 21 år og spiller håndball i andre divisjon for Vålerenga. Jo sier selv at han føler at andre har sett på han som svak i ungdomstiden, mye på grunn av legning. Selv har han alltid følt seg sterk. Nå gleder seg nå til å vise hvor rå han er.

Torstein Risdal Hannås, Brannsport

Torstein Risdal Hannås er 22 år fra Evje. Han jobber som både tømrer og brannmann. Torstein er norgesmester i brannsport og spiller håndball. Han er en sindig sørlending, men de andre deltakerne kaller ham bare en gresk gud.

Magnus Nybakk Pettersen, Svømming

Magnus Nybakk Pettersen er 23 år og fra Bodø. Han er tidligere svømmer og jobber nå som sykepleier i psykiatrien. Magnus er en gammel sjel i en ung og fryktelig sterk kropp, og han underholder gjerne med en gammel sjømannsvise. Han får kjapt stempelet fra de andre som far, og han står for både oppvask og kaffekoking på plattformen.

Kornelia Flo, Crossfit

Kornelia Flo er 22 år fra Stryn. Hun studerer til vanlig idrett og har et vanvittig konkurranseinstinkt. Kornelia driver med crossfit og trener fem timer om dagen. Ja, fem timer hver dag. Dette er en råsterk utfordrer til tittelen.

Styrk Eriksen, Klatring

Styrk Eriksen er sesongens yngste deltaker med sine 20 år og er fra Hammerfest. Han arbeider til vanlig i oppdrettsnæringen og drømmer om å bli fallskjermjeger. Styrk bader året rundt i Hammerfest, og han er glad i både klatring og snøscooterkjøring.