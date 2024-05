– Hjemme hos meg er det ikke pynteting, men Lego, kom det fra driveren av lekebutikken Ringo på Herkules for en stund tilbake. Vi inviterte oss selv på besøk.

– Det er ikke som å komme inn i stua til en helt vanlig dame på 45 her, sier Beate Kristiansen hjemme i leiligheten på Gimsøy i Skien.

Det kan vi gi henne rett i. Hele boligen bærer preg av at det er en ekte Star Wars-fan som bor her. Det er Star Wars-figurer i alle hyller, en stor andel av dem er bygget i Lego, og sofaen deler hun med en diger pute av «The Child» fra Mandalorian i Star Wars-universet. Kjøkkenet og gangen har også innslag av en galakse langt, langt borte.

– Hva sier folk når de kommer på besøk?

– De fleste som kjenner meg vet jo om interessen, men det er noen som sier «Oi» når de kommer inn.

Skal flytte

Nå nærmer det seg imidlertid en slutt for Star Wars-leiligheten på Gimsøy. Beate skal flytte sammen med kjæresten til et hus de har kjøpt på Skotfoss. Da blir det ikke like god plass til samlingen, og hun har kommet fram til at hun nok må kvitte seg med noe.

– Han liker godt Star Wars han og, men jeg er jo litt i overkant og liker å samle. Det er ikke tingene som er det viktigste for meg, det å flytte sammen med «mannen» overgår jo Star Wars, sier hun fornøyd.

Hun forteller at hun helt siden hun var liten har hatt en interesse for det mange vil kalle for «gutteleker».

– Da jeg var liten var jeg mer interessert i gutteleker enn jenteleker. He-man var den store helten, sier hun og ler.

Lego som terapi

Star Wars-filmene har fulgt henne siden barndommen, og det er de gamle filmene som klart har høyest stjerne. Lego-hobbyen startet for 5 −6 år siden.

– Jeg syns det er fint å beholde det barnlige i seg. Man kan være en ansvarlig voksen selv om man bygger Lego, man har det bare litt moro samtidig som man må ta seg av alle voksenoppgavene, sier hun.

I koronatiden ble det mange timer.

– Koronatiden er en periode jeg helst vil glemme, men legobygging var det eneste jeg kunne gjøre som gjorde at jeg fikk slått av hue og slappet av. Jeg har bygget ellers og, men det ble mye da, medgir hun.

Hun gikk som som deleier i Ringo på Herkules i 2019, og i januar 2020 kjøpte hun seg helt inn. Alle husker hva som skjedde i mars samme år.

– Det var en grusomt tung periode. Hjernen er innstilt på å glemme, men det var ganske intenst, sier hun, og forteller at Lego ble en form for terapi.

– Lego er bra for konsentrasjonen og for å kople av. Det er ikke bare for barn. Det er flere voksne som holder på med det og, sier lekebutikkdriveren.

Havnet på riktig hylle

Kristiansen har tidligere jobbet på Toys R’ Us i Porsgrunn og på BR-leker. Hun er ikke i tvil om at hun har havnet i rett bransje.

– Det er fordi jeg genuint interessert i leker. Jeg er barnlig av meg, og lekebutikken er et perfekt sted for meg.

Som eier av Ringo på Herkules har hun friheten til å ta inn de varene hun selv ønsker. Dermed finner man blant annet «voksen-Lego» som blomsterbuketter og en kostbar og avansert Darth Varder-hjem i sortimentet. Hun har også tatt inn He-man-figurer og de klassiske Ninja Turtles-figurerer.

– Min generasjon er nok mer nostalgiske av oss. Det er mange voksne som har fått øynene opp for legobygging. Noe av det smarteste Lego har gjort den siste tiden er å lage blomsterbuketter. De er superdekorative, sier hun.

Beate har to sønner som også har arvet noe av interessen for Star Wars og Lego, selv om moren nok overgår dem.

– Når man liker Star Wars blir man fort kalt nerdete, men det tar jeg som et kompliment, sier hun.