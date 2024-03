Det er i et intervju på NRK P3 at hun avslører at hun har blitt kontaktet av casting-folkene bak TV-realityserien «16 ukers helvete bootcamp». TV-serien går ut på at kjendiser skal lære om trening og kosthold – og redusere antall kilo.

– Jeg ble så pissed med at endelig så kommer det en dame i humorbransjen, nykommer, jente, gjør det bra på skjermen. Og den første forespørselen du får etter det, er «Men du har ikke tenkt på å slanke deg?». La meg bli litt trygg før jeg får den i fleisen. Det er ikke bra, sier 24-åringen til P3.

Kritisk

Til VG opplyser hun at sitatene hun gjengir i intervjuet ikke er ordrette fra forespørselen, men at hun er kritisk til casting-prosessen.

– Men jeg har fått mail om at 16-ukers helvete ville ha meg med. Ikke direkte med «DU MÅ SLANKE DEG». Men det er slik en mail føles for ei som er litt for usikker på egen kropp,.

– Meldingen kan nå veldig feil personer, som har eller har hatt et anstrengt forhold til mat og kropp. Jeg mener man skal trå veldig forsiktig der, sier 24-åringen som for tiden blant annet er å se på programmet «Kongen Befaler» på TVNorge.

– Sårbart tema

Celine Ryel, senior kommunikasjonsrådgiver i Warner Bros. Discovery, sier hun har forståelse for at denne forespørselen ble ubehagelig for Svenningsen.

– Det var ikke intensjonen. Å lage et TV-program som handler om kropp og helse, vil innebære en risiko for at det lander feil, og vi er klar over at det kan være et sårbart tema, sier Ryel.

TV-programmet har vært heftig diskutert i sosiale medier og på kommentarplass. Mange har vært kritisk til det de kaller et «slankeprogram», mens flere tidligere deltagere har skrytt av programmet