– Stephen Ackles var en god og real mann, en humorspreder. Han hadde alltid stor respekt for de menneskene han møtte, og skilte aldri om det var statsministeren eller en uteligger han møtte, sier Bård Wierli.

Elvis-cruise

Bård ble virkelig godt kjent med Stephen da han for tjue år siden inviterte til Elvis-cruise med Stena Line. Det utviklet seg til et vennskap og samarbeid om flere bookingjobber.

– Stephen var en fantastisk formidler av klassiske rockelåter. Han laget også mange egne fantastiske låter, som han kanskje burde fått mer heder og kreditt for mens han levde, sier Wierli.

I september inntar de Chat Noir i Oslo. Bård Wierli sier det er mange venner av entertaineren fra Langesund som ønsker å delta denne kvelden.

– Det er venner og kollegaer fra en over førti år lang karriere. Vi samarbeider med bandene The Memphis News and The Norwegian Horns, og slipper navnene på musikere som kommer fortløpende fram mot høsten.

– Rein kjærlighet

Wierli sier de også har samlet over 150 timer med video og filmer med Ackles, som blir redigert og spilt under minnekonserten.

– Det gjør at jeg tenker Chat Noir er en veldig fin plass å gjennomføre en slik minnekonsert, med bord og lys. Det blir rein kjærlighet fra mange venner, denne kvelden.

– Det blir én kveld?

– Det er det vi planlegger nå, men jeg opplever stor interesse fra Langesund og Grenland. Vi kan se om det er mulig å ta med denne minnekvelden til Grenland, om noen ønsker det.