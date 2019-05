Se hva barndomskompisene har fått til TILBAKE TIL 70-TALLET: André Søgnen, Live Kristiane Sveva, Håkon Kyllingmark, Thomas Helgaseth, Lene Kristine Langåsdalen og Espen Fjelle. (Foto: PLASTIC SUN) ALLSIDIG: Guttorm Guttormsen – her på Bjørg Vik-dagene i 2015 – spiller på Plastic Suns debutalbum og release. (Foto: ANDREAs SOLTVEDT) annonse

+ Med beina plantet i progrock ala 70-tallet har Plastic Sun signert nyskrevet musikk som utgis på vinyl. 07.05.2019 kl 14:57 (Oppdatert 14:57)

Andreas Soltvedt

Det startet for noen år siden da kompisene Håkon Kyllingmark og André Søgnen (begge 38) fra Sauherad avsluttet et hardrockbasert band de hadde vært aktive i gjennom mange år. Lysten til å spille sammen var imidlertid fortsatt til stede.

Fokus på gode låter

I og med at både Kyllingmark og Søgnen likte 70-tallsrock var det snart duket for jamming innenfor progsjangeren. Dette passet også som hånd i hanske for orgelmesteren Espen Fjelle fra Notodden. Dermed var den gylne starten et faktum for det som i dag er blitt til progrockbandet Plastic Sun. Lørdag denne uka slipper bandet sin debutskive – på vinyl selvsagt. Releasen av albumet «Future In Retrospect» skjer i form av to konserthappeninger på Notodden – først med en event i Juke Joint Studio – deretter med full livebesetning på Bellman Pub på kveldstid.

Håkon Kyllingmark er vokalist og gitarist i Plastic Sun. Han er klar på hva som er driveren for bandet som befinner seg langt fra listepopsegmentet.

– Det vi har tenkt på er å lage gode låter. Noen av dem er allerede spilt på radioen. Det finnes jo programmer der de er interessert i spille låter som dem vi lager. Men listepop kan musikken vår ikke kalles selv om vi har noen korte låter også, forteller musikeren.

Håper folk tar seg tid

Albumet er i all hovedsak spilt inn et studio som Kyllingmark og Søgnen har bygd selv. De to musikerne har kjent hverandre siden de var 10–12 år gamle og har spilt med hverandre i alle år etter dette.

– Hvilke forventninger har dere når dere nå skal slippe Plastic Suns første album?

– Forventninger veit jeg ikke helt, men vi har forhåpninger om at folk vil like musikken. Den krever nok litt mer av lytteren enn mye populærmusikk av i dag. Vi håper folk tar seg tid til å sette seg ned og lytte, sier musikeren.

Blant de medvirkende på plata er den kjente musikeren Guttorm Guttormsen fra Langesund.

– Han blir med i helga også, slik at vi blir sju stykker på scenen. Jeg føler meg trygg på at det skal fungere ganske bra live, sier Håkon Kyllingmark.

