Trine Rein saksøker lokalaviskonsern etter dårlig besøkt juleturné

Trine Rein saksøker aviskonsernet Amedia etter at annonser for juleturneen hennes ikke kom på trykk. Det var årsaken til dårligere billettsalg, mener hun. 02.09.2019 kl 09:59

NTB

Rein saksøker nå Amedias reklameavdeling gjennom sitt heleide plateselskap, Joy Music, ifølge Dagens Næringsliv.

Rein la i 2018 ut på en juleturné med 32 konserter rundt om i landet. Hun hadde planlagt en reklamekampanje i flere av landets lokalaviser gjennom aviskonsernet Amedia. Ved en feil kom annonsene aldri på trykk.

Artisten mener resultatet av feilen ble langt færre publikummere på konsertene enn tidligere år. Amedia mener derimot det er Reins feil at annonsene ikke kom på trykk.

– Fra vår side handler dette om at det er gitt et tilbud på en annonsekampanje, men at tilbudet aldri ble bekreftet i form av en bestilling, sier direktør for samfunnskontakt Stig Finslo i Amedia-