Venter 200 veteraner på Sjøormløpet EN PERLE: Inge Tveitan i arrangementskomiteen viser fram klubbens egen perle av en Chevrolet buss fra 1938. (Foto: KNUT HEGGENES) VETERANER: I Seljord veteranbileiere kjørt løp siden starten på Sjøormløpet. Her biler fra et av de tidligere løpene. (Foto: ) Lørdag kommer de lekreste vognene til å rulle inn på Dyrskuplassen. Opp mot 200 veterankjøretøy er ventet til det tradisjonsrike Sjøormløpet. 05.07.2019 kl 16:27 (Oppdatert 16:31)

Knut Heggenes

Tlf: 976 88 672

Seljordfestivalen og Sjøormløpet har for første gang inngått et samarbeid, og i år blir det nok ekstra folksomt rundt de mange fine bilene fra 1920-tallet og fram til 80-tallet.

Fra hele Sør-Norge

– Vi har tro på at samarbeidet med Seljordfestivalen vil gjøre Sjøormløpet enda mer attraktivt. Vi har hatt rundt 150 med på løpet de siste årene. Rekorden er rundt 200 deltakere, og vi har et håp om at vi kan nå rundt 200 også på lørdag, sier Inge Tveitan i arrangementskomiteen i Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb (VTMK).

LES OGSÅ: – Dette er et høydepunkt. Gamle mennesker må jo også ha det litt moro.

– Hvert år har vi deltakere fra hele Sør-Norge. De eldste bilene er som regel fra 1920-tallet, men det hender at det også er enda eldre biler.

Skal kjør en rundtur

Løpet er åpent for alle veteranbiler som er registrert før -89. I Seljord har det vært tradisjon for at det er mange riktig gamle perler som dukker opp. De senere årene har også «ungdommen» kastet seg med.

LES OGSÅ: I 19 år har de sørget for «hæla i taket» og full fart på dansegulvet

– Ja, vi vil gjerne ha veteranbiler i alle aldre. Denne gangen blir det nok også et ekstra stort publikum når bilene lines opp på tivoliplassen etter fullført løp.

– Hvor går turen?

– Det blir en rundtur fra Seljord og til Bø. Deltakerne vil kjøre begge sider av Seljordsvannet og en rundtur i Bø. Underveis er det satt opp flere poster for deltakerne med ulike oppgaver, forteller en spent Inge Tveitan til Varden.

knut.heggenes@varden.no