To fulltreffere fra Meen

Truls Kristian Meen sikret seieren med sin 2-1-scoring for Pors 2 mot Gulset på Gulset kunstgress 1 nord i 4. divisjon i fotball mandag. 18-åringen scoret begge målene for Pors 2. Gulset har gått poengløse av banen i to strake kamper.