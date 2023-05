Knusende seier for Borg 7er

Rikke Alexandra Bugodt Larsen scoret to ganger da Borg 7er vant 5-0 over Brevik 7er i 7er, Telemark - Avdeling A - Vår i fotball for kvinner torsdag. Brevik 7er har gått poengløse av banen i alle kampene sine hittil denne sesongen.