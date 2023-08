Kolstad sikret tre poeng for Siljan

Kjetil Kolstad sto for den avgjørende scoringen for Siljan i 4-3-seieren over Skarphedin 3 på Sandvoll kunstgress i 6. divisjon, Telemark i fotball for menn onsdag. Skarphedin 3 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.