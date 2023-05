Eskilt i scoringshumør

Gro Kristin Vraalstad Eskilt scoret begge målene for Drangedal 7er og ble den store helten i 2-0-seieren over Kvitsund 7er i 7er, Telemark - Avdeling B - Vår i fotball for kvinner torsdag. Kvitsund 7er har tapt to strake kamper.