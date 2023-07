Fredrikstad 2 senket av Hagen

Oliver Jordan Hagen sto for den avgjørende scoringen for Odd 2 i 2-1-seieren over Fredrikstad 2 på Fredrikstad stadion i 3. divisjon, Avdeling 4 i fotball for menn mandag. Fredrikstad 2 har gått poengløse av banen i to strake kamper.