Lien bøttet inn mål mot Fossum Skien 7er

Thor-Magnus Lien ble med sine fire scoringer den store helten for Vold 7er i 4-2-seieren over Fossum Skien 7er i 7er, Telemark - Avdeling A - Vår i fotball mandag. Fossum Skien 7er har ikke tatt poeng på de siste to kampene.