Dobbel lykke da Urædd vant

Mari Iselin Lundsten førte an med to mål i 3-0-seieren over Rjukan/Tinn i J15 2. divisjon, Avdeling B.

---

Publisert: onsdag 24. mai 2023 kl. 22:30