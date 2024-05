To år har hun brukt. Nå lanserer Elin Eika Bringa – opprinnelig fra Bø, nå bosatt i Seljord – sin debutroman som gis ut av Bonnier Forlag.

– Det blir mest moro å dele boka med andre, sier romanforfatteren om «Snart er eg natt» der hovedpersonen er en snart 100 år gammel kvinne som ikke ønsker å feire dagen sin.

Derimot planlegger kvinnen å dø i forkant.

– Ikke nok tid til den enkelte

Hovedinspirasjonen til boka forteller Eika Bringa at hun henter fra egne erfaringer som sommeransatt ved et sykehjem for rundt 15 år siden.

Romanforfatteren er klar på at hun ikke ønsker å «ta» noen med bakgrunn i tematikken. Det Eika Bringa opplevde da hun var student og tidlig i 20-årene gjorde imidlertid så sterkt inntrykk at hun aldri helt har kunnet slippe det.

Eika Bringa sier til Varden at hun den gang ble overrasket over hvor tung og trist hun opplevde sommerjobben.

– Den dødsangsten og sorgen … og det å ha det så hektisk at man aldri får sitte ned og prate … Jeg prøvde det flere ganger – å sette meg ned. Mange på avdelingen var ganske demente. Så de levde jo litt i fortida. Men det å sitte og høre på … den fortidspraten. Vi hadde ikke tid. Folk kom og henta meg og sa «Elin, du kan ikke sitte her» – for det gikk jo i et banka kjør, minnes Eika Bringa.

BØ OG SELJORD: Elin Eika Bringa har gjort seljording av seg, men er født og oppvokst i Bø. Foto: Andreas Soltvedt

Siste etappe

Den debuterende romanforfatteren forteller at hun ble veldig overveldet og også trist av det hun forteller å ha opplevd.

– Det var jo sommeren. Kan hende hadde de færre folk enn vanlig. Jeg følte meg som en svamp som tok inn alt. Så har dette ligget latent i 15 år, formidler romandebutanten.

Hovedpersonen i boka hennes kalles Gamle-Gonhild. I «Snart er eg natt» skal en journalist fra lokalavisa intervjue den vordende jubilanten, noe Gonhild slett ikke har lyst til.

Snart skal samtalene ta uante vendinger for dem begge.

– Det er jo siste etappe. Et slags dødens venteværelse. Nå føler jeg at jeg har fått skrevet ut noe om dette, forteller Eika Bringa.

DEBUTERER: Elin Eika Bringas debutroman er blitt lansert denne uka. Foto: Andreas Soltvedt

Fortvilte rop

Minnene om det hun opplevde som ung sesongansatt ved et sykehjem er fortsatt mange.

– De lå i senga og ropte på mamma, selv om mamma ikke fantes. Den fortvilelsen … Noen turte ikke å legge seg til å sove. De hadde så fæle mareritt. De sa: «Du må bli, Elin». Men jeg kunne ikke, sier romanforfatteren.

Hun fortsetter:

– På slutten av livet trenger man vel så mye omsorg som i starten av livet. Det er så utrolig sårbart å gå fra å være et aktivt menneske i et liv med alt det man har gjort. Men der inne er det ingen som vet hva du har vært, men bare ser det du har blitt. Det er noe veldig sårbart i dette som gjør at man fortjener tid, mener Eika Bringa.

– En ekstra fortvilelse

Romanforfatteren, som har studert psykologi, peker på at mange mennesker på sine eldre dager ikke har forsonet seg med at livet er blitt slik det har. Dette gjelder også hovedpersonen i «Snart er eg natt».

– Hun har kommet til kort på mange områder i livet. Slik blir det at man lever med en ekstra fortvilelse. Ikke bare må man flytte hjemmefra, som jeg vet mange strever med, men du blir sittende og tenke at det ikke gikk slik du ville i livet. Da blir det en ekstra fortvilelse. Dette har det vært spennende for meg å grave litt ekstra i, forteller Eika Bringa.

Tanker på et dødsleie

Hun møter Vardens journalist i et bakeriutsalg i Seljord sentrum. Én av grunnene er at Eika Bringa - ifølge henne selv - er en litt rotete person og ikke har det kjemperyddig hjemme.

– Så derfor møtes vi her. Nei da, sier romanforfatteren muntert før hun går hun videre i tankerekken.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å ligge på dødsleiet og tenkt at jeg burde ha ryddet mer. Det er relasjoner som betyr noe, kjærlighet, barn og venner. Og det er dette man angrer på – at man ikke tilbrakte mer tid med ungene og investerte i forhold. Alt kommer ned til folk og til menneskemøter. Så går noen seg vill på veien. Det er synd hvis man må komme helt til siste etappe for å skjønne det.

HENNES FØRSTE: Debutromanen «Snart er eg natt» er utgitt på Bonnier Forlag. Foto: Bonnier Forlag

Rykker stadig nærmere

På generelt grunnlag er Eika Bringa klar på at det må tas tak i bemanningssituasjonen innenfor norsk helsevesen. I boka si skisserer hun en scene der hovedpersonen skal bade.

– Så står pleieren der i full uniform med plastforkle og gummistøvler – og spyler henne med et dusjhode. Jeg har vært den pleieren, formidler Eika Bringa.

Med boka si ønsker hun å være en stemme for eldre og pleietrengende mennesker.

– Hjemmesykepleie er bra det. Men hva er det vi gjør med eldre folk? Systemet funker ikke når en bruker kan ha 14 forskjellige personer innom i løpet av ei uke, fastslår romanforfatteren.