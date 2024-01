Det var nettopp det han gjorde.

– Å jobbe i butikk er verdens mest undervurderte jobb. Alle trenger mat og alle må handle. Jobben vi gjør er viktig for veldig mange mennesker, sier butikkmedarbeider Dennis Høyer Labråthen til Varden.

Vi fikk bli med Dennis og kollegene på Meny Flåtten i Porsgrunn på jobb en travel formiddag i desember.

Kundene strømmer til den snart 60 år gamle matbutikken for å fylle vognene i førjulstiden. De trenger råd om steketider og riktig tilbehør, stiller spørsmål om hvor de kan finne ingredienser til julebaksten og hvor ukas tilbudsvarer ligger. Og veldig mye annet.

Dennis og kollegene smiler, hjelper og svarer etter beste evne. Latteren sitter løst og stemningen er god både mellom kolleger og kunder.

I tillegg til å hjelpe kundene, skal varer fylles på, det skal ryddes, sorteres, bestilles nye varer, kunder skal hente pakker, tippe Lotto, kjøpe Flax-lodd – og varene skal slås inn på kassa.

Sistnevnte er en oppgave det fortsatt er et visst stigma rundt.



– Fra gammelt av var holdningene at man ikke skulle ende opp i butikkyrket. Det var liksom litt tabu. Men er det ikke fint at det finnes et sted hvor vi som ikke passet helt inn på skolebenken får mange muligheter?, sier Dennis.

Selv slet 23-åringen med å konsentrere seg i timene da han gikk på videregående. På fritiden lagde han musikk, og det satt han ofte med på skolen også. Det gikk utover prestasjonen i timene, og han ble hengende bak faglig. Lærerne ba ham skjerpe seg om han ikke ville ende opp i kassa på matbutikken.

– Det var jo ikke planen min at jeg skulle begynne her, men nå er jeg veldig glad for at jeg gjorde det.

Vanligste yrket

Butikkmedarbeider var i fjor det vanligste yrket i Norge, med 163.000 sysselsatte. Ifølge SSB har yrket vært størst de siste ti årene.

Meny Flåtten har 36 ansatte, og mange har vært der i en årrekke. Dennis er et av de nyere tilskuddene i staben.

Han startet som sommervikar i 2020, siden har det blitt full stilling som butikkmedarbeider. Den siste tiden med ekstra ansvarsområder. I starten var det for å tjene penger så han kunne flytte hjemmefra, men han har blitt værende fordi han stortrives i jobben.

– Jeg tror ikke folk vet hvor mange muligheter det er i en matbutikk, og at arbeidsdagen kan være veldig variert. Vi sitter ikke «bare» i kassa – og det er en utrolig sosial jobb. Er du utadvendt og glad i folk er dette midt i blinken, sier han, og snur på noen av flaskene i hylla foran seg.

– Det er viktig at etikettene peker rett frem, forklarer Dennis, og perfeksjonerer flaskerekken.

Kontakten med kundene er det porsgrunnsmannen liker aller best ved jobben sin.

– Vi har veldig mange faste kunder, og det er mange jeg har blitt godt kjent med. Jeg vet hva de skal ha i kassa og de forteller om familielivet. Vi får en type vennskap.

Tjener greit

Lønnen for en fagarbeider i butikk er 473.109 kroner i året - uten kvelds- og helgetillegg, opplyser daglig leder Kristian Kalvenes.

Dennis er klar over at han kunne tjent bedre i andre yrker, men synes lønna er grei. Særlig med tanke på at han ikke har fullført videregående.

– Det er ikke så halvgæærnt. Jeg lever fint på det jeg tjener her.

Mellom hyller og stativer fulle av frukt finner vi butikkmedarbeider og ansvarlig for frukt og grønt, Anne Westerdal (62). Hun har jobbet i butikken i snart 30 år, og i januar går hun av med pensjon.

– De som sier «sitter du bare i kassa» skulle prøvd å gjøre det i et par timer selv. Det er faktisk den mest krevende jobben i en matbutikk. Du må gi av deg selv, smile med hjertet, være påskrudd og effektiv. Det koster etter noen timer, forklarer hun.

Anne mener i likhet med sin kollega at det er en stor fordel å være utadvendt i denne rollen, og innrømmer at hun selv foretrekker å være litt mer tilbaketrukken. Det får hun være i frukt og grønt-avdelingen.

– Vi er flinke til å avlaste hverandre. Her må alle dra lasset og innom kassa, også de med lederansvar. Det stresset som er der tror jeg det er sunt at vi alle kjenner på. Så husker vi på at alles oppgaver er like viktige for butikken.

I tillegg til å vite det meste om hva de faste kundene spiser i løpet av uka, vet Anne også mye om hva som skjer på hjemmebane hos mange av dem.



Det var tilfeldigheter som har gjort at det har blitt tre tiår i matbutikken. Etter mange år i en annen bransje ville hun ha et sceneskifte – og søkte på en ledig stilling i porsgrunns-butikken.

– Jeg hadde jo ikke blitt i 30 år om jeg ikke hadde det bra på jobb. Jeg tror bare en jobb i en lokal dyrehage kunne fristet mer, sier hun spøkefullt.

Anne er nemlig godt over middels glad i dyr. Men sannheten er at selv ikke dét hadde fått den kommende pensjonisten til å endre karrierevei.

– Nei, dette er rett og slett en fantastisk arbeidsplass.

– Har du fått møtt noen fordommer i løpet av tiårene i butikk?

– Nei, jeg har faktisk ikke det. Men det betyr ikke at de ikke finnes, sier hun, og legger til:

– Dette er en arbeidsplass jeg er glad i og stolt av.