Det ble en historie om håp, skuffelse og glede – men mest av alt om kjærlighet.

Herkules en sommerdag i 2021:

Synne og Jenny har lenge jobbet rett i nærheten av hverandre på kjøpesenteret i Skien. De ser hverandre hver dag. En dag tar Jenny mot til seg, og spør om Synne vil bli med å ta en øl etter jobb. Hun takker ja.

Kjemien er der umiddelbart, og daten tar aldri slutt. En øl blir til middag, og middag blir til lunsj dagen etter. Siden har det vært de to.

Vi spoler frem.

1 / 2 18. oktober 2022 møter vi Jenny og Synne på Fertilitetsavdelingen Sør i Porsgrunn. Her kan drømmen om å bli foreldre bli en virkelighet. Paret er spente.



Utenfor ligger høstbladene klistret på bakken og det er duskregn i luften.

I korridorene på avdelingen henger det bilder av hundrevis av nyfødte babyer og hilsener fra stolte foreldre. En fin påminnelse om hva som kan bli utfallet hvis alt klaffer – og samtidig et tøft syn for de som har prøvd og mistet, igjen og igjen.

Synne legger en trygg hånd i korsryggen til Jenny når de sjekker inn i resepsjonen.

Ved Fertilitetsavdelingen startet de i januar 2022 med såkalt donasjonsbehandling, hvor enslige og lesbiske par blir inseminert med donorsæd fra Danmark.

Assistert befruktning med donorsæd ved Sykehuset Telemark Vis mer ↓ Et tilbud til enslige kvinner, lesbiske par og heterofile par der mannen ikke har sædceller. Donorsæden importeres fra Danmark uten ekstra kostnad for pasientene. Det er legen som bestemmer hvilken pasient som skal få hvilken donor. Barnet har rett til å få vite hvordan det har blitt til og hvem donor er. Kilde: Sykehuset Telemark

Omkring 50 skeive par fra Telemark og Agder har så langt mottatt donasjonsbehandling i Porsgrunn. 20 av dem har enten født eller har en pågående graviditet.

– Alt ble plutselig veldig virkelig, sier Jenny.

Det er hun som skal bli gravid. Den avgjørelsen var enkel. Jenny har kjent at noe har skjedd i kroppen de siste årene. Verpesjuken, kaller hun det selv.

Inne hos legen får paret en rekke spørsmål om helsetilstand, vekt, røyke- snus- og drikkevaner. Legen tar en ultralyd av Jennys livmor og eggledere. Deretter velges det donorsæd basert på Synnes hår og øyenfarge. På denne måten vil barnet i magen også få likhetstrekk med henne.

Så venter en kort samtale med sykepleier om veien videre. Jenny skal starte på hormoner som fremmer eggløsningen, og kan komme tilbake for inseminering allerede ved neste eggløsning.

– Jeg så for meg et lengre tidsperspektiv, dette gikk jo veldig fort. Men det er vel bare å kjøre på nå, ler hun.

Fagansvarlig i laboratoriet, senioringeniør Anette Bergh kontrollerer alle ledd flere ganger slik at Synne og Jenny får den riktige spermen. Etter 20 minutter plasseres beholderen med sæden i en sentrifuge.

– Det er for å rense opp slik at vi sitter igjen med bare de beste svømmerne, forteller Anette.

Jenny er iført en sykehuskjortel og er inne på et undersøkelsesrom. Hun har sovet dårlig og det kribler i magen.

– Jeg ser gravide overalt og har virkelig ventet på dette. Jeg synes tiden har gått så sakte. Tenk for en fin julegave dette kan bli, sier hun.

– Jeg har en helt annen opplevelse. Jeg synes det har gått kjempefort, sier Synne.

1 / 2 På behandlingsrommet er det god stemning.



70 prosent av de han og teamet på avdelingen behandler, blir gravide innen tre år. Ved hver inseminering er det 20-30 prosent sjanse for å bli gravid.

20 minutter senere er det overstått, og Jenny og Synne står igjen ute i sykehuskorridoren.

– Jeg skal prøve å skru ned forventningene, men det blir vanskelig, sier Jenny.

Drøye to uker senere, den 16. desember, møter Varden paret i huset i Svanvikssvingen grytidlig på morgenen. Klokka har så vidt passert sju og utenfor laver snøen ned. Jenny har lett etter tegn på om hun kan være gravid. Har hun ikke følt seg litt mer trøtt og sliten enn vanlig?

Hun går inn på badet og kommer ut med testen i hendene. Legger den på bordet og setter på alarmen på telefonen. To minutter går fryktelig sakte.

1 / 3 De titter forventningsfullt ned på den blå og hvite plastikkpinnen.





Den 2. februar møter Synne og Jenny igjen opp på Fertilitetsavdelingen for en ny runde med inseminering.

Prosessen er den samme som sist. Fort inn og fort ut igjen. Jenny prøver også denne gangen å dempe forventningene.

18. februar tikker følgende melding inn:

«Hei og god morgen. Vi ville bare dele denne nyheten <3».

Det har så smått blitt vår ute, og 29. mars møter vi igjen Jenny hjemme i Svanvikssvingen. Hun er 10 uker på vei, og formen er dårlig. Den konstante kvalmen gjør at hun ikke klarer å gå på jobb.

– Jeg er glad og takknemlig for å være gravid, men akkurat nå føler jeg meg skikkelig dritt.

Hun finner frem en pose og løfter frem en knøttliten body.

– Jeg klarte ikke vente, sier hun, og smiler.

18. april er det første time hos jordmor. Andre trimester er akkurat i gang og formen er endelig bedre. Men da jordmor spør Jenny hvordan hun har det, tar hun til tårene. Hun er sliten og nedstemt.

Jenny får høre hjertelyden til den lille i magen. Igjen triller tårene.

Tre dager senere er Jenny og Synne på ultralyd. De får vite at alt står bra til med babyen, men det er for tidlig å si noe om kjønn.

Først den 2. juni får de vite at det er en liten gutt som vokser inni magen.

Sommeren går og magen vokser. Jennys form er god gjennom hele andre trimester og hun starter i ny jobb som frisør i salongen Sayso på Down Town. De vordende foreldrene har solgt huset i Svanvikssvingen og skal overta huset til Jennys mor på Herre.

Da Varden møter paret i slutten av september er Jenny er 100 prosent sykmeldt. Kroppen er tung, ryggen er vond og formen er dårlig. Det er en knapp måned igjen til termin.

1 / 3 Det er fortsatt flyttekaos i det nye huset, men alt av utstyr til babyen er på plass.





– Han skulle helst ha kommet i går. Jeg er både lei og veldig spent på å møte ham, legger Jenny til.

Nå som magen har blitt så synlig får Jenny mange spørsmål og kommentarer. Det er mye mammapoliti og bedrevitere som har mye på hjertet. Heldigvis preller det meste av. Men at alle med den største selvfølgelighet tenker at det er en pappa hjemme, provoserer henne veldig.

– Alle bare antar at jeg har en mann. Hils gubben, sier de i butikken. Kan ikke folk spørre «Hva gjør kjæresten din?» Ikke automatisk anta at det er en han.

Jenny er en åpen bok, og tror ikke at disse kommentarene er ment å være sårende. Men likevel er de nettopp det.

– Jeg føler at jeg må si ifra. Vi lever i en veldig hetero verden – men jeg hadde håpet vi hadde kommet lengre i 2023.

En av grunnene til at de har valgt å dele sin historie er for å bidra til mindre fordommer mot skeive par som ønsker å bli foreldre. Og ikke minst opplyse om at tilbudet om donasjonsbehandling faktisk finnes i Grenland.

– Vi har fått veldig mange spørsmål om vi har vært i Danmark eller gjort dette privat. De færreste vet at denne muligheten er lett tilgjengelig i Porsgrunn, sier Synne.

1 / 3 Noen uker senere er fødselen i gang.





Varden møter to slitne, men stolte, nybakte foreldre på barselavdelingen ved Sykehuset Telemark i Skien et par dager senere.

– Jenny er en helt – for dette har vært heftig.

1 / 3 Først fire dager etter at de første riene startet kom han, hvisker Synne. William sover brystet hennes.





En drøy uke senere møter vi Synne og Jenny utenfor sykehuset i Porsgrunn. Det har gått nesten nøyaktig ett år siden de først satte foten på innsiden av disse dørene.

Vi skal ned på Fertilitetsavdelingen og feste en knappenål på kartet på veggen utenfor behandlingsrommene. Kartet er fullt av røde og blå knappenåler – hver nål representerer en baby som er «produsert» ved avdelingen.

I slutten av oktober gjaldt det 6348 barn. Det er ingen overdrivelse å si at kartet er smekkfullt.

– Det har vært fint å dele dette. Vi er glade for å kunne bidra til åpenhet om prosessen og nå ut til andre par og single som har et ønske om barn, men som trenger hjelp utenfra, sier Jenny.