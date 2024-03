Even Semb er 21 år gammel og jobber som bergsprenger for Hæhre. For tiden er det Gassveien som er arbeidsplassen hans.

Semb er fra Heddal og reiser hjem i helgene. Skiftet hans innebærer to uker på, og to uker av. Dette er hans tredje periode som beboer på Camp Rugtvedt.

– Etter middagen er det å få seg en dusj, slappe litt av og legge seg.

– Maten er bra. Det er klart at når så mange skal spise, så blir det litt kø innimellom, med det er ikke krise. Det er i matsalen jeg får det sosiale, man sitter gjerne og prater en times tid før vi går på rommene våre.

Tid for middag og litt skravling etter endt arbeidsdag. Fra venstre: Roger Kverme, Even Semb, Per Walberg, Natalie Hagen og Andre Storløs Olsen Foto: Fredrik Pedersen

Han syns det går stille og rolig for seg på campen.

– Det blir litt høy lyd i spisesalen når det mange folk fra ulike land som samles, men om kvelden er det rolig. Jeg er jo ikke her i helgene, så det kan hende det er litt mer liv da.

Semb har jobbet i Hæhre i 3,5 år, og var også lærling i selskapet. I september i fjor begynte han som bergsprenger, og det var han som fyrte av den første salven på Gassveien. Han anslår at de er rundt 20 - 30 fra Hæhre som bor på brakkeriggen nå.

Odd André Svarstad i 4Service. Foto: Fredrik Pedersen

– Nå er det helt fullt her, sier Odd André Svarstad i 4Service som driver brakkeleiren.

Han forteller at det for tiden bor folk der som blant annet jobber på E18-prosjektet og Co2-fangsanlegget til Norcem. Noen bor der for en kort periode, andre i lengre.

– Det er gjerne prosjektbasert, sier han.

Litt som et hotell

Svarstad opplyser at 4Service har 26 brakkeleirer, eller camps som de kaller dem, i Norge. Det innebærer over 7.000 sengeplasser. Fire av brakkeriggene er kommersielle, inkludert den på Rugtvedt.

Nå som det er klart at Google skal etablere seg i Skien, sier Svarstad at de naturligvis ser på det som en aktuell mulighet.

Driften av en camp er på mange måter som et hotell, men der beliggenheten til hoteller gjerne vil være «der det skjer», er tanken en annen bak campene.

Svarstad forteller at beliggenheten midt i et område omgitt av industri ikke er tilfeldig.

– De som bor her er her for å jobbe, og for avslapping når de har fri. Da er det naturlig at riggene ligger plassert tett på der arbeidet skal foregå, sier Svarstad.

Rommene er utstyrt med seng, bad med dusj og en skrivepult.

– Bra internett, rene rom, bra senger og ikke minst bra mat. Det er det viktigste. Er de tinga på plass, er folk fornøyde, sier Svarstad.

Han forteller at dette med brakkeleirer er ganske unikt for Norge, og at det ikke er utbredt i nabolandene Sverige og Danmark. Ifølge han handler det om at arbeidsforholdene innen anlegg og industri er mer regulert i Norge, og at dette blant annet fastsetter hvordan arbeiderne skal bo, og at de skal ha fire måltider om dagen. Det er arbeidsgiveren som betaler for arbeiderne som bor her, inkludert maten.

– Det er for å forhindre sosial dumping. I byggebransjen har man ikke de samme reglene, og der har man jo sett eksempler på at mange blir stuet inn i én bolig samtidig som de blir trukket flere tusen kroner i lønn for det.

180 kg kjøtt

I tillegg til å bosette mange arbeidere, er Camp Rugtvedt også arbeidsplassen til mange. De er 35 ansatte her med kantine, renhold og ledelse.

Beboerne får frokost, lunsj, middag og kvelds. Det er fullt kjør i kantina når rundt 400 arbeidere skal spise frokost og smøre niste.

Det kan kjøkkensjef Morten Tollerud skrive under på.

Når Varden er på besøk er frokosten over, og de jobber med å forberede kommende måltider.

Middagen fordeler seg over lengre tid, men det går unna da også:

Kjøkkensjefen forteller at middagsmenyen denne dagen består av salt lammebog og kålrabistappe, sei i tomatsaus og suppe. De har alltid en kjøttrett, en fiskerett og suppe på menyen.

– Det går 180 kg kjøtt, 60 kilo fisk og 50 liter suppe. Vi er vant til å lage mat til mange. Det har hendt at beregningen har skjært seg, men da har vi en plan B, forteller han, som opprinnelig kommer fra Nittedal, men har blitt lokal etter at han begynte å jobbe på Rugtvedt. Nå bor han i Langesund.

Yupin Lainan har jobbet i kantina på i to år, og forteller at hun trives godt.

Kunne ha utvidet

Samtidig som måltidene preppes, er en annen viktig del av driften godt i gang denne formiddagen. Mem Pedersen, Lene Grønseth, Po Kamakul og Patthama Thamlod jobben med å rengjøre rommene. De beveger seg effektivt gjennom gangene i brakkerigg nr 10.

De har nettopp rengjort 17 rom på rigg 9, og er nå i gang med 10 nye rom. Vaskene er kodet i farger; grønn vask, gul vask og rød vask.

Grønn vask er enkel rydding og vask, rød vask er full «shining» og klargjøring til at en ny beboer flytter inn, mens gul vask innebærer vask, bytting av sengetøy og tømming av søppel.

– Vi jobber i team på to og to, men når det er mye å gjøre er vi flere, sier Lene Grønseth.

Brakkeleiren ble opprinnelig etablert av Hæhre i forbindelse med veiprosjektet Rugtvedt/Langrønningen. Når det prosjektet var ferdig stod det «brakk» i en periode, før det ble satt i drift av 4Service i 2021.

– Det tok litt tid før det tok seg opp her, men nå kunne vi godt ha utvidet. Det har vi ikke mulighet til nå, for vi har ikke sjangs til å utvide kantina så lenge det er drift her, sier Svarstad.

Det er Stord innkvartering som eier riggene, og 4Service leier og drifter dem.

– Vi prøver å levere alt av tjenester. De skal jobbe, vi skal gjøre resten, sier han, og forteller at 4Service er en landsdekkende servicebedrift med tjenester innenfor alt fra rengjøring, personalrestauranter og camps til kontordrift og kommersielle restauranter. Ett av konseptene er Eir Renhold, som er én av flere tjenester som leveres lokalt blant annet på Powerhouse og Herøya. I tillegg har de en ny brakkerigg knyttet til Frier Vest.