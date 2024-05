– Tenk at vi har fått lov til å ha hverandre i alle disse årene. Det er jo nærmest en sensasjon! Vi er så heldige, smiler Thorunn og ser på Arild.

Han smiler tilbake til sin utkårede og nikker.

Arild hadde sett bildet av Thorunn henge hos fotografen og bestemte seg for å arrangere et lurt møte. Foto: privat

Kronjuvelbryllup

Thorunn (87) og Arild (90) Iversen har nemlig kjent hverandre i 67 år, og vært gift i 65 av dem. Det betyr at de feirer kronjuvelbryllup i år.

– Vi trives så godt sammen. Jeg tror aldri vi har kranglet om noe som helst. Vi har jo selvfølgelig hatt våre opp- og nedturer, men ikke tvilt på valget om hverandre, sier Thorunn.

Paret har invitert oss inn i eneboligen deres i Brevik, hvor de kan nyte utsikten over Langesundsfjorden. Her har de bodd siden 1961, og sett tre barn vokse opp. Det har igjen ført til åtte barnebarn og fire oldebarn.

– Vi er begge enebarn og har etter hvert fått en stor familie. Det er vi glade for, sier Thorunn.

Kjøpmannen og læreren

Hun forteller at ingen av dem opprinnelig er fra Brevik, men at de bosatte seg her på grunn av Arilds matbutikk. I 1954 flyttet han fra Ballstad i Lofoten for å drive A. Iversen matkolonial. Butikken utvidet han over flere omganger, men ga seg til slutt i 1991.

– Det var noe helt annet å drive matbutikk på den tiden, og jeg ble sliten i kroppen etter alle årene med bæring og veiing. I en periode hadde vi to ansatte stående på loftet for å veie opp alt fra sukker til mel. Vi utvidet over flere runder og hadde noen fantastiske sommersesonger hvor butikken stod full av folk, sier Arild.

A. Iversen var en velkjent i butikk i Brevik i mange år. I 1991 ble den solgt til Carl. O. Fritzon. Foto: Brevik før og nå, Brevik historielag årbok 2018

Thorunn har på sin side jobbet mange år som lærer, i tillegg til at hun har vært engasjert gjennom flere verv. Planen om å begynne på universitetet for å studere psykologi ble lagt bort, men hun angrer ikke. Slike personlige egenskaper har hun erfart at man får bruk for i møte med mennesker – uavhengig av skolegang.

I tillegg har hun har alltid hatt en forkjærlighet for å dikte og snakke foran forsamlinger.

– Jeg har faktisk skrevet et dikt om vårt første stevnemøte, smiler hun.

Arild blir rørt til tårer når han hører diktet om Thorunn og Arilds første stevnemøte. Foto: Fredrik Pedersen

Et lurt grep for å møte livets kjærlighet

– Ja, kan vi få høre hvordan dere møttes?

– Ja, det er en morsom historie. Det begynte først med en middag hos skolebestyreren i Stathelle, hvor jeg er fra. Dit var vi begge invitert, men jeg satt hele kvelden midt mellom mamma og pappa, sier Thorunn, før Arild fortsetter:

– Det skjedde ikke noe da, men jeg så henne jevnlig gjennom et monter hos fotografen i Brevik, hvor et studentbilde av Thorunn hang. Jeg hadde fryktet at hun var 16 år, men skjønte da at hun var i riktig alder for meg, smiler han.

Dette bildet av Thorunn gikk Arild forbi flere ganger. Det førte til videre interesse for dama som var avbildet. Foto: Privat

Bildet han refererer til står plassert rett bak sofaen i stua deres. Hun tar det fram for å vise oss hva som førte til at Arild tok indirekte kontakt med Thorunn:

– Jeg tror nok at han syntes jeg var ganske pen, smiler hun og fortsetter:

– Jeg satt en del barnevakt for skolebestyrerens barn, og Arild var så lur at han spurte dem om de ikke skulle dra på kino en dag. Han visste at de kom til å be meg om å komme og sitte barnevakt hvis de først skulle ut, og den kvelden banket han på døra.

Deretter dro de på flere kjøreturer, stevnemøter og ett år senere ble de ringforlovet. Året etter forlovelsen, i 1959, giftet de seg i Bamble kirke 25. april.

Hun var 23 år og han var 26, og nå er Thorunn 87 år mens Arild har rundet 90.

– Brudepiken vår er jo blitt 70 år nå, smiler Thorunn og viser oss brudebildene fra 1959. Foto: Fredrik Pedersen

– Hva er Thorunns beste egenskap, Arild?

– Å, det er mange. Men hun er så snill og vet ikke hva godt hun kan gjøre for andre. Er alltid til stede for menneskene rundt seg, sier Arild.

– Og hva er Arilds beste egenskap, Thorunn?

– Han er så hjelpsom!

– Også har vi mange av de samme interessene. Vi har hatt samme kristne livssyn, alltid likt å reise, vi har hatt stor hage og mange gode venner rundt oss. Samtidig har vi støttet hverandre gjennom de lidelsene vi har møtt gjennom livet. Det er jo også noen nedturer, men vi har stått sammen, sier 87-åringen.

Thorunn og Arild tror mye av hemmeligheten ligger i at de samarbeider godt og koser seg sammen. – Vi har aldri kranglet, sier de. Foto: Fredrik Pedersen

Samler på minner

Hun forteller at de lever godt på minnene de har samlet gjennom et helt liv i par. Huset er fullt av bildealbum fra de mange opplevelsene i båt, campingvogn og med familien. Diktsamlingen er full av fine betraktninger fra de mange årene sammen, og de er begge takknemlige for at både kropp og hode fortsatt holder.

– Vi passer på å gå mye og holde oss i aktivitet. Jeg er også påpasselig med rensligheten og næringsrik mat, sier Thorunn og fortsetter:

– Også må det jo sies at Arilds oldefar startet Møllers Tran der oppe i Ballstad, så vi har kanskje noe med oss derfra også, smiler hun.

Det gjør Arild også. Og ser bort på kona si med et smil.