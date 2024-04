Ute er det kaldt. Men inne hos Anette Tollefsen (51) i Skien er det varmt. Peisen er omringet av møbler og interiør i friske farger. Gjennom noen år nå har hun bygd opp et hjem for én.

For fem år siden tok det 18 år gamle ekteskapet slutt, og for første gang i sitt voksne liv var hun singel.

Hva skulle hun gjøre nå?

Privat

Det er ikke første gang Anette er synlig i media. Hun er en godt kjent personlig trener i byen og er aktiv på sosiale medier. Hun har vært omtalt både i KK og Dagbladet, og vært gjest på God Morgen Norge. Alt i forbindelse med noe hun kan: trening.

– Jeg kjenner det er stor forskjell på å snakke om meg privat, og ikke som personlig trener, forteller hun, og fortsetter:

– Det er noe sårbart i å være privat. Jeg er ofte personlig når jeg er aktiv på sosiale medier. Men da har jeg gjerne en slags «fasit» eller oppmuntring i den andre enden. Men nå – nå har jeg sagt ja til å fortelle noe som jeg ikke er verken ekspert på eller har noen fasit på. Nemlig det å kjenne på ensomheten. Huff – dette er skummelt, ler hun.

Hun forteller at hun som nysingel gikk inn i en treningsboble, og fokuserte ekstra på kropp og helse. Jobben ble også et sterkt fokus. Hun tok på seg en ekstra jobb for å ha råd til å leve alene og kjøpe egen bolig, med plass til seg og sitt.

TRENING: Da hun ble singel fikk trening enda mer plass i livet. Her trente hun til sitt fjerde norgesmesterskap i grenen «Body fitness master» i 2021. Foto: Anders Høines

Så kom pandemien. Livet alene ble mer ensomt enn hun hadde sett for seg. Hun tilhørte ingen kohort.

Hun innrømmer at det å være singel i fase to av livet ikke alltid er lett. Hun har få venninner som er i samme situasjon, og de fleste rundt henne er godt etablerte. Og datinglivet er ikke som da hun var 20 år, selv om det har blitt nok av stevnemøter de siste årene.

– I en periode kjørte jeg land og strand rundt for å treffe en potensiell kjæreste til en gåtur, en lunsj eller middag, etter match på datingapp. Etter fem år er jeg fortsatt alene. Men jeg har mange artige historier da, ler hun.

Ensomt

Men ikke alle historier er artige.

– Det var dette med pandemi og kohorter da. Det var åpnet opp på byen frem til midnatt. Jeg hadde ikke vært ute blant folk på aldri så lenge – og tenkte at: tja, jeg sykler en tur til Porsgrunn. En tur innom en bar for å ta et glass vin. I verste fall kan jeg jo bare henge i baren og slå av en prat med bartenderen og sykle hjem igjen, forteller hun.

Slik gikk det ikke.

– Da fikk jeg et strengt blikk fra bartenderen og beskjed om at jeg måtte sitte ved et bord og bestille på QR-kode. Jeg ble så perpleks, men satt meg ned - alene - ved ett av de to seksmannsbordene som var ledig. Bestilte et glass vin. Det er første gang jeg følte jeg hadde gått inn på feil sted til feil tid. Så der satt jeg da febrilsk og tastet på telefonen. For å unngå å møte noens blikk. Det var tjue lange minutter før jeg slukøret dro hjem. Hjem til den trygge sofaen hvor jeg kunne ligge i fosterstilling og «pleie» ensomheten min.

Hun synes det er vanskelig å fortelle slike historier. Hun er ofte åpen og ærlig. Uredd og personlig. Men ikke så privat som dette.

– Privat blir veldig sårbart. Dessuten er det mye mer sexy å fremstå glad og vellykket!? Ikke sant? spør hun.

– Jeg føler dessuten nesten på en skam når jeg sutrer over ensomheten min, legger hun til.

Men nå har hun bestemt seg for å ikke la livet alene stoppe henne fra å gjøre det hun har lyst til.

– Jeg håpet ikke at jeg fortsatt skulle være singel etter fem år. Jeg savner selvsagt å ha en voksen person i livet mitt. En å tilbringe tid med, skape minner med og dele hverdager med. Derfor har jeg lett og søkt – og satt andre ting til side. Som for eksempel å reise.

Tur alene

– Nå har jeg rett og slett tatt et steg utenfor komfortsonen, sier hun.

Kort tid tilbake bestemte hun seg for å bestille en etterlengtet ferietur - for én.

– Jeg har ikke fått mindre lyst til å reise, oppleve og nyte voksenlivet selv om jeg er singel. Tiden stopper ikke opp og venter på meg. For hva, eller hvem skal jeg egentlig vente på? Mer singel enn jeg er nå, blir jeg ikke, sier hun, og fortsetter:

– Nå er det gjort. Og jeg bare gleder meg til min aller første singelsydenferie. Det hadde jeg ikke sett for meg for fem år siden. Er det flaut å måtte reise på ferie alene? Jeg vet ikke ennå.

Turen går til Kreta i mai.

– Her skal jeg ligge å sole meg, og lese en god bok. Det har jeg ikke funnet roen til på lenge, sier hun, og peker på PC-skjermen der bilder av krystallblått vann og hvite solsenger lyser mot oss.

DRØMMER: Hun viser bilder fra hotellet hun om noen uker skal reise til, og drømmer seg bort til sol og varme. Foto: Julie Anda Hovland

Selv om hun gleder seg, er det også med en uro. Det er ikke uten grunn at det har tatt flere år før hun har turt bestille singeltur.

– Jeg gleder meg aller mest, og har allerede skrevet ned en liten pakkeliste. Men jeg kjenner også på en uro. Ikke for selve reisen eller det å være selvstendig. Det føles bare litt rart. Litt flaut kanskje? På den annen side synes jeg vi jenter generelt er litt for flinke til å dømme oss selv. Så egentlig klapper jeg meg selv på skulderen og tenker «Bra, Anette. Dette fortjener du!»

Nå er hun spent på om en sydentur alene kan gjøre ensomheten sterkere eller gjøre henne mer komfortabel i rollen. Kanskje gjør hun det igjen også. Eller kanskje dukker drømmemannen og en ny reisepartner opp i mellomtiden.