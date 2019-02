Nav-sammenslåing var «et gedigent sosialpolitisk eksperiment»: – Jeg mener kritikerne har fått rett LEGE: Gisle Roksund, fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. (FOTO: REIDAR PEERSEN) annonse

I boka «folketrygdens framtid, hvor går Nav?» som kom ut i 2014, stiller professor Steinar Westin spørsmålet: Er velferdsstaten en av verdens utryddingstruede arter? Jeg syns de mange reaksjonene på mine to artikler om Nav i Varden (26. januar og 7. februar) aktualiserer dette spørsmålet. Jeg har i mine over 40 år som lege stort sett opplevd at den offentlige forvaltningen av Folketrygdloven har ytt de syke rettferdighet. Lov om Folketrygd kom i 1967, vel 10 år før jeg var ferdig lege. Loven kom etter mange tiårs års kamp for sosial rettferdighet, og har vært en viktig grunnmur i velferdsstaten som ble bygget opp etter krigen. Loven har blant annet sikret økonomisk trygghet for folk som har falt ut av arbeidslivet pga. sykdom, skade eller lyte.

I starten var det trygdeetaten som forvaltet loven. På trygdekontorene i hver kommune satt det folk som hadde detaljkunnskap om lovens ulike paragrafer, samt beslutningsmyndighet. Trygdeetaten hadde et internt slagord om «rett ytelse». Man var ikke bare opptatt av mulig overforbruk og misbruk, men også underforbruk. På den tida var det også et offentlig ansvar å gi folk mulighet for arbeid. Politikken var basert på en oppfatning om at folk flest helst ville være i arbeid, og at arbeidsledigheten skyldtes mangel på muligheter og ikke mangel på vilje. De som ikke klarte å forsørge seg ved eget arbeid, skulle ha en økonomisk trygghet. Både arbeid og trygd var rettigheter. Parolen var «arbeid eller brød».

Med tida er situasjonen betydelig endret. Den såkalte «arbeidslinja» ble lansert en gang på 1990-tallet. Fra å bli oppfattet som et systemansvar hvor det offentlige hadde et ansvar for å gi den enkelte mulighet for arbeid, ble etter hvert arbeidsløshet, ifølge historiker Anne-Lise Seip, forklart ved at de arbeidsløse manglet vilje og motivasjon. Som en annen forfatter skriver i den samme boka: «Arbeidslinja brakte skammen tilbake i stønadssystemet». Gammel rettighetstenkning ble erstattet av pekefingermoral. De arbeidsledige har seg selv å takke for at de ikke har arbeid. Da Ny arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) ble etablert i 2006 ved en fusjon av den tidligere Trygdeetaten, Aetat og den kommunale sosialtjenesten, skulle man bryte med den tidligere trygde- og stønadspolitikken, og legge vekt på «arbeidslinja». Folk skulle fra da av i realiteten styres mot arbeidsmarkedet ved kutt i ytelsene.

Å slå sammen tre ulike etater med ulik kultur og kompetansebehov, var et gedigent sosialpolitisk eksperiment. Mange fagfolk advarte mot en sammenslåing til ett Nav. Man fryktet at krav til spennvidde i kompetanse ville bli for stor, og at slagordet «Èn dør til velferden» ville bli en naiv og tom floskel. Jeg mener kritikerne har fått rett. Og jeg er bekymret for at den trygdemedisinske kompetansen blant saksbehandlerne har blitt skadelidende som en følge av fusjonen.

Jeg melder meg på ingen måte inn i noe hylekor med kritikk av Nav-ansatte. De gjør stort sett så godt de kan med de forutsetninger og forventninger som foreligger. Men det spørs om ikke arbeidslinja har ført til en innebygget mistillit til stønadssøkere. Jeg opplever ofte store spenninger mellom de som administrerer stønadsordningene og dem som trenger stønadene. Jeg møter mange fortvilte personer som opplever å bli møtt med mistillit på Nav. Konfliktnivået er blitt betydelig, og forverres selvfølgelig når ansvarlige politikere strammer inn f.eks. kravene til arbeidsavklaringspenger, eller pleiepenger som jeg har skrevet om tidligere.

Å være i arbeid er viktig for de aller fleste, ikke bare av økonomiske årsaker. Opplevelsen av å være til nytte, være en del av fellesskapet, være en bit i det store maskineriet er kanskje vel så viktig. Det er helsebringende å føle seg nyttig. For de unge som strever med å komme i arbeid, har Nav en del virkemidler for å hjelpe dem. Nav administrerer en del tiltak som ikke krever sykdomsdiagnose. Det er bra. For alle disse er ikke syke. De er heller ikke bare late.

Det er unge gutter og jenter som på grunn av en rekke vansker i livet er havnet «utenfor». De strekker ikke til, de er ikke produktive nok til å bli attraktive i arbeidsmarkedet, selv om de gjør så godt de kan. På tross av mye godt arbeid i Nav og i arbeidsmarkedsbedriftene, representerer mange en arbeidskraft som ingen vil betale for. Mange havner til slutt på sosial stønad. Da har storsamfunnet skapt utenforskap og varige sosialklienter. Min bekymring går både på at folk som er blitt syke av livets belastninger, ikke tilfredsstiller sykdomskriteriene slik Nav praktiserer dem. Dertil skaper dagens krav til produktivitet i arbeidslivet utenforskap. Begge fenomener skaper sosialklienter. Velferdsstaten er etter min oppfatning utryddingstruet, den er i ferd med å endre seg til en sosialstat. Det er ikke bra.

