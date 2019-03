Ny presseskandale Ukeklikk: annonse

Varden har gått på en smell. Blekka presenterte de mest populære barnehagene i Porsgrunn og Skien, men de to viktigste kokte bort i snørret. Det snakkes nå om en ny gigantisk presseskandale. 23.03.2019 kl 10:36 (Oppdatert 10:41)

Ved en inkurie ble ikke bystyret verken i Porsgrunn eller Skien vurdert som fullverdige barnehager. Skandale. Spesielt nå før valget har det vært en enorm pågang av folk som oppfører seg som snørrunger i akebrettalder. Ved forrige valg var det over 400 som søkte om plass, men bare 50–60 slapp inn i det som i fullt alvor blir omtalt som bystyrene. Gjengen går for lut og lunka vann. En skarve rådmann per 50 politikere er i strid med barnehagenormen. I tillegg til en rekke pedagogiske sprell som å leke indianer og Chuck Norris, består bystyre-hverdagen også av å lære seg dagens tall. 15, for øvrig. Neste uke skal de lære seg klokka.

Avisa PD i Kåssgrunn har som vanlig tatt sitt samfunnsoppdrag på alvor. Denne uka har de riktignok bare intervjuet 76 butikkdrivere, men det skyldes at de øvrige sjappene er oppbrukt. Sånn går det når de egentlige redaktørene, Supporterfrua og Robin Kåss, måtte en tur til Oslo. Vikarene ble igjen ved Skienselva for å skrive nyheter om billig loff på Domus.

Gvarv er vanligvis bortskjemt med mange og gode morgenbrød, men nå smeller bakerne i bygda kjevla mot rådkvinna, som foretrekker at kommunens matkammer handler kneip fra Notodden. Hvis vi ser bort fra råning, øljazz og brunetter med bleket hår, er dette Notoddens første eksportartikkel siden Tinfos slo av strømmen. Bygdefolket truer nå med å gå på en knallhard lavkarbodiett for å fryse ut de kyniske brødbakerne i nabokommunen. En annen løsning er å DNA-teste hver eneste smule for å forsikre seg om at det er etniske Gvarv-brød som ligger i brødboksa.

En som har klappet igjen brødboksa de siste ukene, er Sven Tore Løkslid, bedre kjent som Lauken blant eventuelle uvenner. Ryktene vil ha det til at knollen har tatt landbrukspermisjon for å pugge stedsnavnene i sitt nye rike, Vestfold. Hva heter til dømes Åsgårdstrand på nynorsk og er mjølkebonde det samme som melkebonde? Problemet blir hvis lauk blir forvekslet med kålhode.

Torstein Fjeld i naturvernforbundet raser mot at Ole Gunnar Solskjær er blitt så populær at det går på drivhuseffekten løs. I et illsint innlegg på side to i Sofus-bilaget Varden kommer han med påstander som bare tilhengere av ligamesterne Manchester City kan gå god for. Klimaet på jorda ødelegges av Solskjær-tilhengere som busses over Nordsjøen i ekstrafly. Nå må alle gode krefter gå sammen og sørge for at de røde djevlene spiller dårligere fotball. Det er bedre at fansen sitter i sofaen i Brevik og fiser ut CO2 enn at de skal sette seg på drivhusbombene til Svensk Alt Samman for å se Solskjær slentre rundt på indre bane. Fjeld kan trøste seg med at Solskjær nå har tapt to kamper på rad. Alt lykkes for naturvernforbundet i Grenland. I kommende strategiplan er det to hovedmål: Bybane til ti milliarder og en høvelig sluttpakke til Solskjær. Sistnevnte må ta robåt hjem til Molde for å unngå at klimaselvmålet går ad undas.

