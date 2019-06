«Ordfører Robin Kåss ber nå svikerne stå fram før han tyr til sterkere lut.» onkel Sofus: Ordfører Robin Kåss ber nå svikerne stå fram før han tyr til sterkere lut. De som er for giftermål med Hedda i Skien bør raskest mulig raske sammen flyttelasset og komme seg av gårde til Nordbygda. 01.06.2019 kl 07:45 (Oppdatert 11:06)

Sofus

Regenten i den meget veldrevne kommunen er, som naturlig er, svært vonbroten over at Varden kunne fortelle at halvparten av hans betrodde innbyggere vil slå seg sammen med Lortebekk. Blant disse kan det være nære familiemedlemmer, venner, bingospillere og folk som han har vokst opp sammen med. I tillegg til helt vanlige folk. Svikerne er der du minst aner det. Heldigvis har Kåss såpass kontroll at han regner med å få ut en navneliste med det aller første. Disse vil bli justert opp mot Aps medlemsarkiv og Robins Facebook-kamerater, som kan forvente seg en kraftig blokade, økt eiendomsskatt og ikke minst oppgradert egenandel ved langvarig fotsopp og betalingsvegring. Med tilbakevirkende kraft. Sviket mot Robin skjer kort tid etter at han har tilbudt innbyggerne en selvkjørende buss. Dette skjedde i et større oppslag i en av avisene som han mer eller mindre redigerer på egen hånd. Snakk om manglende takknemlighet. Her får folk som ikke liker bussjåfører et eget tilbud, men takken er altså at man dolkes i ryggen. På sikt er også planen å få en selvgående ordfører i hybridformat. Den vil bli dyrere i drift, men bråker mindre enn dagens gaulende variant.

I Skien har Hedda Foss Five og Emilie Schäffer møtt hverandre til en såkalt hønekamp. Det viste seg at de to er så like at de trolig kunne dannet et eget tippelag og vært enige om at Tottenham banker kjøpelaget Liverpool sønder og sammen. Dessuten var begge meget fine på håret. Muligens trenger man en mannlig ordførerbroiler som kan love mer grevlingjakt, svinepels på skauen, kasino på Lundetangen og gratis bensin til ungdommen samt bordellvirksomhet i fylkeskommunal regi. Men dessverre er Bypartiet kun opptatt av bompenger.

Det urbane livet i Bø tar helt av og stanger brutalt i taket. Det er blitt så tett mellom vannhullene at rådmannen må sette foten ned. Telemarks svar på Las Vegas har ikke kapasitet til mer texas-stemning i den pulserende lysløypa. Derfor sier rådmann og lensmann nei til et enda mer utagerende fornøyelsesliv i regi av den elleville Roxy Kafe. Men dette trenger ikke bli noe problem. Tross alt er det gode tradisjoner for å nyte medbrakt. Drinker som kjøpes i baren er kun ansett som et fordyrende element når det er så god plass i lomma som det tross alt er. Det mest overraskende med denne saken er for øvrig at det fortsatt er lensmann i Bø. Fjernpolitireformen har møtt veggen.

Skiens politikerne satte av penger til familier som ikke har råd til å betale bompenger. Den gode nyheten er at ingen vil ha pengene, noe som tyder på at det er for billig å kjøre i bommene. Dette blir en fin sak å ta opp etter valget. Det vil imidlertid bli gitt rabatt for alle som bånngirer, rygger i motsatt kjøreretning og kjører flyttelass fra Kåssgrunn. Mildt sagt.