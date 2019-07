Overvektig, slapp og tiltaksløs. Er det ikke bare å ta seg sammen da? TA DEG SAMMEN: (Foto: Illustrasjonsfoto NTB/Scanpix) Hva gjør man egentlig når matvanene blir usunne, treningene uteblir og det frister mer å åpne en pose potetgull enn å gå seg en tur? Er det ikke bare å ta seg sammen da? 27.07.2019 kl 18:00

Lørdagskommentar

Tenk om det hadde vært så lett å endre kosthold og livsstil, spise mer sunt og selvsagt trene mer. Vi vet det jo, hvor dumt det er å synke ned i en tilværelse der soafaen frister mer enn joggeskoene eller at middagen blir lettvint og usunn mat. Når vi stresser med å rekke barnas aktiviteter etter skolen, kjøper pølse på bensinstasjonen for å kompensere for frokosten vi ikke rakk eller kjøper en bollepose for å erstatte lunsjen, skjønner vi at dette ikke er særlig lurt. Eller hva med sjokoladen som åpnes for et lite mellommåltid i en stressa jobbhverdag, hvor kom nå egentlig den fra? Vi skjønner at det er dumt å ikke trene, men så var det overskuddet og lysten til å finne fram treningstøyet etter en lang dag. Det gjør vondt i viljen, rett og slett, og dermed blir formen dårligere og kiloene flere. Så ligger vi der på sofaen da, når vi egentlig burde tatt oss sammen.

Jeg har smakt på tilværelsen selv, en skikkelig klassisk, middelaldrende mann som fikk såkalte livsstilssykdommer på grunn av en tilværelse som ikke var sunn. For lange dager på jobb, for mange måltider som ble spist i bilen på vei hjem, en drøss med sjokoladeplater som ble fortært, mye stress og en ustabil treningsiver, førte til både magesår og andre klassiske problemer. I lengden kunne det jo ikke gå, det var bare å se på en stadig voksende mage og en badevekt som var i ferd med å sprenge skalaen. Og vipps var jeg på diverse utredninger, prøver og sykehus. Jeg har alltid vært glad i trening og har løpt mye, men plutselig ble det liksom ikke tid til sånt. Konklusjonen etter diverse legebesøk og utredninger var enkel: «tenk på hva du spiser, hvor mye du sover, hvor mye du trener. Du kan få medisin som hjelper nå, men dette kommer tilbake for fullt hvis du ikke skjerper deg skikkelig. Du må ta deg sammen!» (sa legen på en noe mer diplomatisk måte). Først da, med kniven på strupen, klarte jeg det, enda jeg selvsagt visste at jeg skulle tatt meg sammen mye tidligere. Så hvorfor klarer ikke kroppen å følge opp det hodet så utmerket godt vet?

Det er forresten ingen tvil om at vi er mange telemarkinger i samme båt. Det er bare å bruke øynene når du beveger deg utendørs, ta en særlig kikk på mannfolkene du møter, og du ser at det er flere som har byttet ut vaskebrett med vaskeball. I 2016 kom den såkalte levekårsundersøkelsen og tall som ble presentert av Statistisk sentralbyrå var ikke særlig oppløftende for Telemark: Det var en større andel kvinner som var overvektige i Telemark, sammenliknet med resten av landet. Telemark hadde de største andelene kvinner med fedme, sammenliknet med kvinner i resten av landet. Menn i Telemark, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark lå godt over landsgjennomsnittet i overvekt. Kvinner som bor i Telemark, Østfold, Oppland og Finnmark hadde lavere forventet levealder enn landsgjennomsnittet. Menn som bor i Telemark, Østfold, Aust-Agder, Hedmark, Nordland og Finnmark hadde lavest forventet levealder i landet. Da undersøkelsen kom i 2016 var det første gang levekårsundersøkelsen om helse også presentere fylkesvise tall og vi fikk dermed et bilde av hvordan vi telemarkinger kom ut. Og det var jo ikke så veldig bra. Den sunneste delen av befolkningen bodde for øvrig i hovedstaden. Her var kun 19 prosent av befolkningen overvektig mot landsgjennomsnittet på 28 prosent. Statistikken viste også det alle visste fra før: befolkningen i fylker der mange er overvektige, spiser lite frukt og grønt, drikker mye saft og brus eller er lite fysisk aktive, er også den andelen av befolkningen som kommer dårligst ut på levealder-rangeringer, eller som har hatt en mindre økning i forventet levealder sammenliknet med andre fylker, skriver Statistisk sentralbyrå. Det er vel en sannhet vi ikke trenger statistikk for å forstå.

Livsstilssykdommer er blitt et begrep og en folkesykdom som rammer mange nordmenn og som er sterkt knyttet til livsstil og levevaner. I store, medisinske leksikon blir det beskrevet hvordan begrepet vokste fram etter andre verdenskrig og ble en av de viktigste folkehelseutfordringene. På 1970-tallet kom betegnelsen livsstilssykdommer. «De viktigste forholdene ved livsstil som øker risikoen for sykdom, er lav fysisk aktivitet, helseskadelig kosthold, røyking og alkoholbruk», står det i det medisinske leksikonet, som beskriver livsstilssykdommer som overvekt, høyt blodtrykk, koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes type 2, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), artrose, flere kreftformer og rusrelaterte sykdommer. En lege jeg traff beskrev i tillegg oss i den vestlige verden som mennesker som spiser hele tiden. Vi lar aldri kroppen og magen vår hvile, men dytter konstant inn god mat, sa legen. Det er liten tvil om at det både er godt og hyggelig, men legen mente det også var et varsko når kroppen aldri fikk hvile, men konstant måtte ta unna mat.

Staten bruker flere hundre millioner kroner på å redusere vekta til overvektige pasienter. Hvert år dør 2.400 nordmenn av lidelser knyttet til fedme, ifølge Folkehelseinstituttet. I vår helseregion, Helse Sør-Øst, ble det brukt 78 millioner kroner i 2016 på rehabiliteringsplasser for sykelig overvektige ved private institusjoner, viser tall som NRK tidligere har presentert. 6.840 pasienter deltok på minst ett rehabiliteringsopphold ved private rehabiliteringsinstitusjoner eller ved sentre for sykelig overvekt ved offentlige sykehus i 2016, viser en oversikt fra Norsk pasientregister. Problemet er så stort at politikerne våre har grepet inn, i 2012 vedtok Stortinget «Lov om folkehelsearbeid», der kommunene fikk et lovfestet ansvar for å fremme befolkningens helse og forebygge sykdom, med fokus på det største folkehelseproblemet, nemlig overvekt og fedme.

Problemene kan være små eller store, men tallene forteller oss en viktig ting: vi er ikke alene. Vi er ikke mislykket vi som har gått på en stor eller liten smell fordi vi ikke klarte å ta oss sammen. Det er mange måter man kan komme seg ut av en ond sirkel på, men det er aldri et nederlag å be om hjelp fra eksperter. Professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Eiliv Lund, sier det er to gode råd å følge hvis du er klar for å prøve å bekjempe livsstilssykdommer: – Det første rådet mitt er: Ikke røyk, sier Eiliv Lund til forskning.no. Det andre rådet har vi visst om i 2500 år og det heter «sofrosyne», oversatt til måtehold eller den gylne middelvei. Det handler stort sett om å finne en rimelig balanse. Når det gjelder kosthold vil det i praksis si at man kan spise noe av alt: grønnsaker, fisk og kjøtt. Noen ganger kan det bli litt mye av noe, og litt lite av noe annet. Men i det store og hele liker kroppen balanse, mener Eiliv Lund. Det kan jo være en start for oss som trenger å ta oss sammen litt.

Ha en riktig god helg Telemark!

Eirik Haugen, redaktør i Varden