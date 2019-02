«Så rablende galt er lovforslaget at selv Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har reagert skarpt» Lørdagskommentar: (Foto: Ole Johnny Hansen) annonse

15.02.2019 kl 14:44 (Oppdatert 16.02.2019 kl 09:02)

Lørdagskommentaren

En av de soleklart mest hyggelige sidene ved denne jobben er å være ute i ulike lag, foreninger og sammenhenger for å holde foredrag. Og gjerne om Varden. Det er slett ikke uvanlig at jeg får spørsmål om hva avisen mener. Hva som er formålet. Enkelt sagt er jo det å lage så god avis som bare mulig, men vi har selvsagt en formålsparagraf. Den er ikke så lang, så jeg deler den gjerne:

Varden er en uavhengig avis som har til formål å arbeide for en liberal og demokratisk samfunnsordning med respekt for individets rettigheter og sosial rettferdighet. Det er en særlig oppgave å arbeide for et fritt næringsliv og å bekjempe alle forsøk på å innføre et totalitært statsstyre.

Det siste punktet, om å bekjempe alle forsøk på å innføre et totalitært statsstyre, synes å være fra en annen tid, så jeg pleier å spøke litt med det. Det er jo ikke en plagsomt aktuell problemstilling. Dette var jo de balet med før.

Eller?

Totalitarisme, i sin leksikalske betydning, er nokså fæle greier og forbindes med regimer vi slett ikke vil sammenligne oss med. Kortversjonen er at det innebærer at staten tar full styring og kontroll på all aktivitet i samfunnet, også i den private sfære. Dette er nok forholdsvis vrient å gjennomføre i praksis, men det er mulig å bevege seg i denne retningen. For eksempel ved å innføre en omfattende overvåking av sin egen befolkning.

Like før jul lanserte det norske forsvarsdepartementet et lovforslag som, langt på vei, vil bevege oss, som samfunn, i denne retningen. Den 12. november sendte departementet ut på høring «forslag til ny lov om Etterretningstjenesten», hvis dokument er «en gjennomgang og oppdatering av hele Etterretningstjenestens rettsgrunnlag». Det er en heftig affære på 395 sider. Høringsfristen var tre måneder. Inkludert jul og nyttår. Noe som åpenbart ikke henger på greip når man ser hva lovforslaget innebærer.

Noe av det aller mest alvorlige i lovforslaget er det som kalles «tilrettelagt innhenting» – eller «digitalt grenseforsvar», som det også kalles. Man kan la seg imponere av oppfinnsomheten på hva man kaller ting for å pakke det inn, men dette dreier seg altså om at E-tjenesten skal kunne lagre metadata som krysser Norges grenser i 18 måneder. Metadata er informasjon om, blant annet, hvem, når og hvor i digital kommunikasjon.

Datatilsynet skriver i sin høringsuttalelse at «det mest treffende begrepet å bruke om ’tilrettelagt innhenting’ er digital masseovervåking». Årsaken er enkel: Digital kommunikasjon anno 2019 krysser landegrensene hele tiden. Kommunikasjonen er grenseløs. Hvis du sender en e-post til naboen kan du ikke vite om den har vært innom Sverige, USA eller Vietnam. Og har den det, vil den havne på harddisken til E-tjenesten. Det skal sies at E-tjenesten vil ha ulike filtre for å unngå overvåking av «norske rettssubjekter», men forsvarsdepartementet påpeker at «det ikke finnes realistiske alternativer for å filtrere ut ikke-relevant informasjon fra datasettene».

Datatilsynet mener at «tilrettelagt innhenting» er «altfor inngripende og ikke bør innføres» fordi «det er et for stort inngrep i retten til privatliv». De mener at ordningen «heller ikke i tråd med våre menneskerettslige forpliktelser» og dermed i strid med Grunnlovens paragraf 102 om retten til privatliv. Og Datatilsynet er ikke alene om å totalslakte lovforslaget. Min egen interesseorganisasjon, Norsk Redaktørforening, mener forslaget «innebærer innføring av et overvåkingsregime av en karakter vi aldri har sett maken til». Norsk Journalistlag mener «dette vil innebære et overvåkingssystem uten sidestykke i norsk historie». Riksadvokat Tor-Aksel Busch skriver i sitt høringssvar at forslaget har «et betydelig lovteknisk forbedringspotensial». I Dagbladet «oversetter» advokat Jon Wessel-Aas dette til at «lovforslaget er et lovteknisk makkverk». Kritikken hagler, på ulikt vis og fra blant annet Det nasjonale statsadvokatembetet, Advokatforeningen, Tekna, Borgarting lagmannsrett og Den internasjonale juristkommisjon. Den norske dataforening mener forslaget er «en av de mest invaderende» etterretningslovene i Europa.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) sier selv at de har «høy terskel for å inngi høringssvar», men er svært kritisk og påpeker, blant annet, at det vil «være vanskelig for utvalget å kontrollere at søkene i realiteten ikke er ’rettet mot’ personen i Norge» – altså det EOS-utvalget omtaler som «overvåkingshensikt».

Så rablende galt er lovforslaget at selv Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har reagert skarpt. PST mener at loven kan «skape uklarhet og tolkningstvil relatert til Etterretningstjenestens innhenting og ansvar på norsk territorium, samt grensedragningen mot PST» og at E-tjenesten «kan benytte inngripende metoder som i all hovedsak kun skal godkjennes internt». Sagt på en annen måte: PST påpeker at overvåking i Norge er deres domene og at loven «er egnet til å skape tvil knyttet til Etterretningstjenestens adgang til å operere på norsk jord». At landets hemmelige tjenester så til de grader ryker i tottene på hverandre, må sies å være nokså uvanlig og oppsiktsvekkende.

Dagsrevyen mandag: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier dette om Datatilsynets forslag om å skrote hele forslaget: «Nei, det er ikke aktuelt å legge det bort. Jeg mener også at Datatilsynet bør respektere at vi lever i et demokrati, og at det er på denne måten vi utvikler lovgivningen vår». Samme mann som gikk til frontalangrep på en samlet norsk presse fordi vi var freidige nok til å stille spørsmål om havariet av KNM «Helge Ingstad» mener altså at ... Ja, hva mener han, egentlig? At Datatilsynet ikke skal påpeke, som høringsinstans i en høringsrunde om et lovforslaget som hans eget departement har sendt ut, at forslaget han legger fram strider med helt grunnleggende prinsipper, menneskerettigheter og Grunnloven? Erna Solberg bør spare statsråden, hvis forståelse av grunnleggende demokratiske prinsipper og medienes rolle synes å være øredøvende mangelfull, for flere flaue saker, men det aller viktigste er dette:

Alle skjønner at vi lever i en grenseløs, digital og farlig verden. Myndighetene må ha de nødvendige verktøyene for å beskytte sin egen befolkning fra trusler, farer og angrep. Målrettet overvåking, etterretning og teknologiske virkemidler er utvilsomt i denne verktøykassen, men denne loven innebærer å ta fram en halv isenkrambutikk for å slå inn en spiker. Forslaget om ny lov for etterretningstjenesten er ikke, som forsvarsministerens forestilling, flaut. Det er dypt urovekkende og et lite skritt på veien til et styresett vi egentlig burde kunne spøke med. Et styresett der storebror i grønne klær ser deg. Der 2019 får et islett av 1984.

Og dette er åpenbart ikke noe å spøke med. Jeg skal slutte å gjøre deler av vår formålsparagraf til en morsomhet. Den er dessverre skremmende aktuell.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen

sjefredaktør