Smil som strategi

02.03.2019 kl 09:16

Tom Erik Thorsen

I årevis har vi hørt om den såkalte digitaliseringen. Og konsekvensene. For deg, meg og alle som driver forretning i en eller annen fasong. Uavhengig av om det er forretning i ordets tradisjonelle og fysiske forstand eller ei. At utviklingen har vært merkbar, kan det ikke være noen som helst tvil om. Det merker vi godt i egen bransje. Men når jeg ser rapportene og meldingene som kommer nå om dagen, er det interessant. For å bruke et særdeles nøkternt begrep.

Torsdag slapp Zalando sine tall for fjerde kvartal og hele 2018. Det er bare å holde seg fast: De omsatte for 6,6 milliarder euro i fjor, noe som tilsvarer 64,1 milliarder kroner. Opp 21,1 prosent fra 2017. Ikke hørt om Zalando? Det kan jeg godt forstå, for det er det neppe alle som har. Selskapet ble grunnlagt så sent som i 2008 og «kom til Norge» i 2012. Og de selger primært klær og sko på nett. Tallene viser at de selger en del, skal sies. Også i Norge. Ifølge E24 viser tall fra Virke at mer enn hver fjerde nordmann (28 prosent, for å være nokså nøyaktig) har handlet klær på Zalando i løpet av de siste tolv månedene. Jeg er ikke blant dem, må jeg innrømme.

Det spinnville er at ett selskap, som ble startet for et drøyt tiår siden, selger klær for mer enn dobbelt av en samlet norsk klesbransje. Og det vokser i rasende fart. Selskapet ser for seg å vokse med ytterligere 20–25 prosent i år.

Hva har Til Henne-gruppen, BikBok, Carlings, Cubus, Wow, VIC, b.young, KappAhl, Urban, Sparkjøp, Gina Tricot, Høyer-kjeden, Hennes & Mauritz og Lindex til felles? De selger klær og alle hadde lavere omsetning i 2018 enn i 2017. For all del, det er kleskjeder som har økt omsetning (som Dressmann (0,2 prosent vekst), Texcon, Volt, Boys of Europe, Polarn O. Pyret, Match og Zara, for å nevne noen), men trenden er klar: – Store deler av bransjen står stille eller går tilbake, sier bransjedirektør Bror William Stende for faghandel, mote og fritid i Virke til DN.

Hvorfor? Fordi vi bruker penger på en annen måte, som opplevelser, restaurantbesøk og reiser, herunder handling i butikker utenlands. Og vi kjøper klær hos nettopp Zalando og Boozt. Sistnevnte omsatte for 2,8 milliarder kroner i fjor, ifølge ehandel.com. I august i fjor kunne Retailmagasinet fortelle at Malmö-baserte Boozt.com hadde en organisk vekst på 38 prosent i første halvår i fjor, mål mot første halvår i 2017.

Tirsdag denne uken: Ikea kunngjør at de ikke skal bygge varehus i Vestfold. Ikke i Ålesund, Vestby eller Tromsø heller. Det var jo planen, men ikke nå lenger. Ikeas Norgessjef, Clare Rodgers, forklarer til DN at «nye handlevaner og digitalisering» er årsaken. Antall besøkende i varehusene gikk ned med 4,4 prosent i fjor. Omsetningen falt med 1,4 prosent. – Ikea var utfordreren i markedet. Nå blir vi utfordret, sier Rodgers til DN.

Top-Toy, som eide BR Leker og Toys R’ Us gikk nylig over ende. Varner-Gruppens tapssluk Days Like This (tidligere Vivikes) er i ferd med å skru av lyset. Hansen & Dysvik og Enklere liv er konkurs. «Konkurser, butikknedleggelser og pressede marginer er nærmest blitt hverdagen innen varehandelen,» skrev DN i oktober i fjor, og viste til at det er særlig tungt for butikker som selger, kjøkkenutstyr, sko, møbler og klær. Platekompaniet er et annet eksempel. Inntektene til selskapet er nesten halvert på de siste ni årene. Musikk og spill kjøpes andre steder enn i butikk. XXL-kjedens utvikling har vært så dårlig at toppsjefen gikk like før jul.

– Vi er selv skyld i våre problemer. Detaljhandelen har i altfor mange år kunnet tjene godt med penger uten å yte service. Vi har tatt inn ungdom rett fra skolebenken og uten opplæring til å sitte i kassen. Vi har mishandlet kundene i altfor mange år, og det betaler vi regningen for nå, sier den nokså ferske toppsjefen i Jernia, Espen Karlsen, til Dagens Næringsliv. Han leder et selskap som har hatt et underskudd før skatt på 100 millioner kroner i årene 2014–2017. Fra 1,7 milliarder i omsetning i 2017 til halvparten nå. Han maler med bred pensel til økonomiavisen:

– Hvorfor handler færre folk i butikkene? Det er bare å lytte til hva kundene sier: Det er for besværlig. Det er gjerne kø og servicen er dårlig. Da handler folk heller på nett der de får både kjøpsanbefalinger, prissammenligninger og kan se hva vennene har kjøpt. Det er å spore av debatten når handelsstanden sier årsaken til konkurser og nedleggelser er netthandel og endrede kjøpsvaner.

Karlsen er nok i overkant spissformulert, men har rett i mye, tror jeg. Det må være åpenbart at netthandel og andre kjøpsvaner påvirker. En avsporing er det neppe, for det er en del av forklaringen, men det mest interessante er kanskje hva man kan gjøre for å være attraktiv mot konkurrenter som har lavere kostnader, sofistikert teknologi og døgnåpent i sofaen.

For en tid tilbake oppsøkte jeg en elektronikkbutikk for å kjøpe en helt bestemt panelovn. Ikke noe jeg gjør hver dag, men jeg visste at akkurat denne butikken førte produktet jeg var på jakt etter. Jeg var nesten alene i den store butikken og slet med å finne saken jeg skulle ha, men de to som sto i kassen var langt mer opptatt av å snakke med hverandre om fritidsaktiviteter enn å hjelpe meg. Til tross for at jeg sto som et spørsmålstegn rett foran dem, enset de ikke at jeg var der og trengte hjelp. Da jeg først fikk oppmerksomheten, besto hjelpen i å gå inn på den samme hjemmesiden som jeg kan vippe opp på telefonen min. Personen bak disken konstaterte med nokså mutt mine at datamaskinen sa at de ikke hadde ovnen. Hun kunne ikke si noe særlig mer. Ikke noe om når de fikk den inn igjen eller hvor fort de kunne skaffe den. Om butikken i samme kjede i nabobyen hadde den? Nei, det kunne hun ikke si, for lagerbeholdningen på nettsiden var ikke helt til å stole på. Med stigende irritasjon over hårreisende dårlig kundebehandling spurte jeg om hun kanskje kunne ringe til søsterbutikken for å spørre om de har den inne, siden teknologien ikke var til å stole på. Nei, det var ikke noe vits, for det var så vanskelig å få tak i noen å snakke med der.

Det er farlig å bruke seg selv og en enkelthendelse som eksempel, men dette tilfellet er langt fra enestående. Dessverre. Samtidig har jeg også svært mange gode eksempler. På folk som virkelig vil hjelpe. Som gir råd. Som kanskje selger deg et produkt som er litt billigere enn det du hadde blinket deg ut. Med et smil. Fordi det er det riktige produktet, og ikke fordi vedkommende har som mål å hente ut mest mulig penger av deg. Det er direkte forfriskende å få løst et problem. Alle vil bli sett, og særlig når man oppsøker en butikk for å legge igjen penger der. Altfor mange ganger har jeg, som kunde, fått en fornemmelse av jeg bare er i veien.

For å sette det helt på spissen: Hvorfor i all verden skal jeg gidde å gå i en butikk der den i kassen forsøker å prakke på meg en «forsikring» jeg ikke trenger og en ny strømavtale - når jeg kjøper et kjøleskap? Det er mulig jeg er enkel, men det er slikt jeg får helt fnatt av.

Kunnskap og kompetanse koster. Ikke bare for dem som skal tilby dette, men også for deg som forbruker. Det er åpenbart krevende å investere i dette når man må holde kostnadene nede for å ikke gå over ende i konkurranse med trimmede, kostnadseffektive nettaktører. Noen ganger vet jeg at pris er det viktigste, men i forbausende mange tilfeller er jeg villig til å betale mer. For råd og god hjelp. For å bli sett av noen som vet hva de holder på med. Alternativet er å handle på telefonen.

Dessuten: En telefon kan ikke smile. Mennesker kan det. Det må være et konkurransefortrinn som også er helt gratis. I all min enkelhet tror jeg at man kommer veldig langt bare med dette, for hvis det er én ting som kjennetegner dårlig service, må det være mangelen på et smil og glimt i øyet. Sure folk gir aldri en god kundeopplevelse. Man kan ikke bare smile seg til suksess, men det går jo an å begynne med det.

