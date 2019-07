«Vi tross alt er heldige når dette er en av de mest alvorlige episodene i norsk fotball på lang tid» REAKSJONER: – Hvorfor kommer det så sterke reaksjoner fordi en Odd-supporter løp inn på banen under en kamp og kaster en vannflaske etter målvakten til motstanderlaget? spør redaktør Eirik Haugen. (Foto: Ole Johnny Hansen) Hvorfor kommer det så sterke reaksjoner fordi en Odd-supporter løp inn på banen under en kamp og kaster en vannflaske etter målvakten til motstanderlaget? 20.07.2019 kl 09:10 (Oppdatert 09:14)

Lørdagskommentar

Den viktigste forklaringen er nok at vi tross alt er heldige når det er en av de mest alvorlige episodene med en tilskuer på en fotballkamp på ganske lang tid i norsk fotball. Vi er vant til snille supportere i dette landet, tilskuere som sjeldent lager bråk. Vi som holder med Odd kan i de aller fleste tilfeller sette oss på hovedtribunen under en bortekamp og ikke være redd for å ha drakta på. Og i Skien ha vi sett flere tilfeller der hjemmesupporterne har grillet sammen med bortesupporterne før de går inn på stadionet og støtter sine lag. Akkurat som det skal være.

2016: Det skal spilles kamp i Allsvenskan, Sveriges svar på vår eliteserie. Malmö FF møter Hammarby. Før kampen oppstår det bråk mellom lagenes tilhengere og hundrevis av supportere er involvert i bråket. En politimann blir skadet i tumultene som oppstår. Dette er fortsettelsen av flere, svært alvorlige episoder i svensk fotball der noen benytter sjansen til å lage bråk i forbindelse med fotballkamper. I 2014 skrev den svenske avisa Expressen at 128 såkalte Hooligans var blitt utestengt fra svenske fotballbaner på ett år. Den mest alvorlige episoden skjedde før Allsvenskan-kampen mellom Helsingborg og Djurgården i 2014 der en firebarnsfar ble mishandlet til døde. Mannen elsket gå på fotballkamp, men denne dagen ble han fraktet til sykehus med store hodeskader etter å ha blitt grovt mishandlet før kampen. Et vitne fortalte til avisa Aftonbladet at han ble slått ned bakfra i et uprovosert angrep. Etter den svenske cupfinalen i 2013 ble nærmere 30 personer utestengt, først og fremst Djurgården-hooligans. Samme år måtte kampen mellom Hammarby og Gais i den svenske Superettan i fotball stanses fordi en gruppe på rundt 40 svartkledde tilskuere startet med å kaste ting mot Gais-fansen, blant annet øl, mynter og knallskudd.

Sverige har slitt med supportervold over lang tid, mens vi her i Norge kun har opplevd noen tilfeller i noenlunde liten skala. Det har vært noen episoder her også, men ikke i nærheten av hva svensk fotball har opplevd. Torbjörn Andersson, ekspert på svensk supporterkultur, har tidligere sagt til VG at det ikke finnes samme grunnlag for bråkmakere i Norge som det gjør i de store byene i Sverige. I Stockholm er det blant annet tre forskjellige klubber fra forskjellige steder og her vokser det fram usunne miljøer. Andersson mener det bare er Oslo som er stort nok i Norge til at man kunne risikert bråk mellom tilhengere, men da måtte Vålerenga ha hatt en lokal rival. – Det er nok for små forhold i Norge, sier Andersson. Og bra er vel det.

Det har vært en rekke tilfeller der opptøyer i forbindelse med fotballkamper har ført grove hendelser, blant annet fra 1985. 39 mennesker, de fleste av dem italienske fotballtilhengere, døde før finalekampen i europacupen mellom Liverpool og Juventus. Et gjerde som skilte supporterne kollapset og det oppsto kaos. Engelsk fotball er i det hele tatt sterkt knyttet til begrepet «Hooligans» som vanligvis brukes om fotballtilhengere som et synonym for bøller eller ramp, som bevisst forsøker å ødelegge for motstandernes tilhengere. I 2012 døde 74 mennesker og flere enn 1.000 ble skadd etter at det brøt ut opptøyer på en fotballstadion i Port Said nordøst i Egypt. Flere av de omkomne ble trampet eller klemt i hjel i kaoset som oppsto da tilskuere stormet banen og angrep spillere fra bortelaget, før de vendte seg mot tribunene og motstanderens supportere. I 2014 døde den kamerunske landslagsspissen, Albert Ebossé, etter å ha blitt truffet i hodet av en gjenstand kastet fra tribunen under en algerisk seriekamp mellom JS Kabylie og USM Alger. I fjor måtte Boca Juniors og River Plate spille finalen i Copa Libertadores uten bortesupportere på tribunen på grunn av år med supportervold. Trist for tilskuere som gikk glipp av tidenes største klubbkamp i landet. Det har vært 328 dødsfall som følge av supportervold innen fotballen i landet siden 1922. I Argentina har det siden 2013 ikke vært tillatt med bortesupportere under kamper og selv om forbudet er myket opp den siste tiden, så gjelder forbudet fremdeles i de største kampene. Det er med andre ord mange eksempler på hvordan supporterbråk har preget fotballen.

Vi har vært skånet for de verste tilfelle i norsk fotball, men også her har det vært tendenser og hendelser som kunne fått alvorlige konsekvenser. Såkalte «casuals» har i perioder skapt store problemer for politiet. Kjennetegnet for miljøene har vært at de møtes til avtalte slagsmål, men ofte et stykke vekk fra stadionet der kampen skal spilles. Etter den alvorlige hendelsen i Sverige i 2014, der den uskyldige firebarnsfaren mistet livet, fortalte politiet i Norge at det særlig var noen miljøer de fulgte ekstra, godt med på. «Isko Boys» og «Enga Yngre» ble betegnet som risikosupportere tilknyttet Vålerenga og hadde om lag 50 aktive medlemmer. I Lillestrøm var tallet 30, mens «Tjuaguttene Bergen» og deres yngre avdeling til sammen telte om lag 60 aktive medlemmer i 2014. Heldigvis er denne problematikken så å si fraværende i Norge nå og jeg ser at mye av æren for det, går til Geir Ellefsen i Norges fotballforbund som er sikkerhetsansvarlig på heltid. Hans innsats og dialog med norske klubber blir trukket fram.

Odd har forresten opplevd rasende fans fra motstanderlaget før og ofte har det gått ut over Odd-trener Dag-Eilev Fagermo, som blant annet måtte tåle ukvemsord og raseri fra Stabæk-supportere for noen år siden. Odd vant 2-1, men det var situasjoner som fikk det til å koke helt over for noen av hjemmelagets tilskuere. Da Odd-spillerne og trener Fagermo hadde gjort seg ferdige med intervjuene etter kampen og var på vei mot bussen, ble de møtt av en 20–30 Stabæk-supportere som ga dem huden full. Vardens journalist på stedet skrev den gangen at det var et språkbruk med 18 år aldersgrense. Odd-treneren har også blitt æreskjelt og buet på av 17.000 tilskuere på Brann Stadion, fått politieskorte inn i spillerbussen og stått som nasjonal skyteskive fordi han jublet da Péter Kovács scoret på en skadet Håkon Opdal i kvartfinalen i NM i 2009. Det har sikkert være ubehagelig for Fagermo, men likevel ikke i nærheten av forholdene trenere og spillere har opplevd andre steder i verden.

En Odd-supporter som løper inn på banen og kaster en vannflaske mot motstanderlagets målvakt, er selvfølgelig en helt uakseptabel hendelse og den har allerede fått konsekvenser for mannen som er utestengt fra alle kamper ut sesongen. Det skal være trygt å gå på fotballkamp og vi i Telemark er så heldige at vi kan sitte på tribunen under en kamp på Falkum uten store gjerder mellom oss og spillerne. Nå er det forresten på tide med en sommerferie for fotballen før det hele sparkes i gang igjen 3. august med Odd-Lillestrøm, forhåpentlig med Odd-seier og engasjerte tilskuere.

Ha en riktig god helg, Telemark!

Eirik Haugen, redaktør i Varden