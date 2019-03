«Brotorvet er virkelig og ikke et mareritt. Dette er norsk hverdagsarkitektur på sitt verste» ULYKKE: En villet ulykke, kaller Morten Ragnøy Ednes Brotorvet på Stathelle. (Foto: Bjørnar Larsen) annonse

Kjøpesenteret Brotorvet i Telemark er ikke et arbeidsuhell, men resultat av en villet politikk. Hvordan skjer slikt landet rundt, gang på gang? 22.03.2019 kl 15:26 (Oppdatert 15:48)

Leserinnlegg

På sørsiden av Brevikstrømmen ved E-18 i Bamble i Telemark ligger det gamle, idylliske ladestedet Stathelle. Et historisk sentrum, som nå er mer kjent for å huse Brotorvet kjøpesenter og oppskrift på hvor enkelt man kan ødelegge et sted bare man har ambisjoner nok.

Første gang jeg så Riksantikvarens foto av Brotorvet trodde jeg, i likhet med mine kolleger i Norsk Form, at bildet var fotomanipulert. Vi forestilte oss ikke at det var mulig å bygge slik i den virkelige verden. Der tok vi feil. Brotorvet er virkelig og ikke et mareritt. Dette er norsk hverdagsarkitektur på sitt verste.

Berlinmur

1.mars åpner Norsk Form utstillingen Kjøpesenter – byens hjerte på DogA Norsk Design— og Arkitektursenter i Oslo. Dokumentarfotografene Ivan Brodey og Eirik Brekke har reist rundt til kjøpesentre over hele Norge. Utvalget som blir presentert på denne utstillingen skal danne grunnlag for en ny debatt og mer fremtidsrettet planlegging av norske kjøpesentre. Det handler om norske byer og tettsteders hjerte. Og da kan vi begynne med å se på hva vi allerede har.

Riksantikvar Jørn Holme kaller Brotorvet en berlinmur og et arbeidsuhell. Det er jeg uenig i. Han har rett i at det fremstår som en berlinmur. Problemet er at den er et resultat av en villet politikk. Prosjektet har vært gjennom alle kommunale prosesser. Noen har villet ha det slik. Fraværet av styrende lokalpolitikk er også villet politikk. Det er viktig å ha i mente.Dette prosjektet har også rast igjennom alle mulige politiske instanser, lover og retningslinjer uten at noen har løftet en finger. Retningslinjer er det mer enn nok av. Spørsmålet er derfor: Hvordan er det mulig å utbygge en koloss av et kjøpesenter, med en 500 meter lukket fasade, fem meter fra nærmeste bebyggelse i det gamle ladestedet Stathelle?

En lang vandring

Jeg satte meg ned i et forsøk på å forstå dette. Det ble en lang vandring. I flere uker har jeg søkt informasjon, ringt Bamble kommune og oppsøkt deres nettprat-tjeneste. Den lille dokumentasjonen jeg har fått tak i har vært vanskelig å finne. Og jeg har ikke fått svar på noe som helst, til tross for at plan— og bygningsloven inneholder bestemmelser om at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn.

Plan- og bygningsloven inneholder også noen generelle utredningskrav, så jeg tar det for gitt at det foreligger et planprogram, en planbeskrivelse fra forslagsstiller, at det ble foretatt en konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse, at reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn og at det kom inn noen bemerkninger i tilknytning til det. Jeg har ikke funnet dokumentasjon på at noe av dette er gjort, men jeg regner med at det er det.

Flere spørsmål enn svar

Og slik gikk det hele veien. For eksempel på punktet om medvirkning i planleggingen, der loven også er tydelig. Det innebærer at planforslag skal legges ut på høring og at forslaget skal gjøres kjent for alle private og offentlige organer, institusjoner og organisasjoner som ble berørt av forslaget. Jeg regner med at det er blitt gjort. Men jeg fant ikke noe svar på det, heller.

Jeg satt i det hele tatt igjen med flere spørsmål enn svar. Ble alternativer med hensyn til funksjon og arealer noen gang vurdert? Ble alternativ bebyggelsesstruktur noen gang vurdert? Ble barn og unge tatt med i planleggingen? Ble klimatiske konsekvenser vurdert? Konsekvensene for handelsutviklingen i nærområdet ble antagelig ikke vurdert?

Indirekte sjøutsikt

Og ikke minst: Ble det stilt krav om arkitektoniske kvaliteter? Eller for å si det på en annen måte: anstendighet og faglighet. Jo da, arkitekten bak uttaler til fagbladet Byggeindustrien at de har delt opp blendingen i den 500 meter lange østfasaden i fem felt med ulike teglsteintyper, for «å dempe formatet og dele opp inntrykket mot trehusbebyggelsen».

Hun er tydeligvis fornøyd med kvaliteten, for hun avslutter intervjuet med følgende utsagn: «Flere naboer synes nå i ettertid at resultatet er blitt bra, og enkelte har fått ekstra verdier i indirekte sjøutsikt og bedre solforhold ved at fjorden speiler seg i glassfasadene». Hun har sannsynligvis vurdert det dithen at arkitektonisk kvalitet i dette tilfellet handler om indirekte sjøutsikt og indirekte sjøblikk i den tidligere idyllen Stathelle.

Mangler politisk vilje

Hvorfor er det som skjedde i Stathelle viktig i nasjonal sammenheng? De som så på NRK 14. januar og programmet Brenner – historier fra vårt land , så jo tydelig hva det handler om.

Det handler om at de fleste kommuner i Norge mangler politisk vilje, kunnskap og evne til å forstå konsekvensen av denne typen etableringer. Det er nemlig fullt mulig å stille detaljerte krav i reguleringsbestemmelsene. Jeg vil påstå at denne evnen eller viljen er politisk mangelvare i det desentraliserte Kommune-Norge. Hvorfor skulle ellers så mange kommuner kappes om å omgå de rikspolitiske bestemmelsene?

Det kan være at de rikspolitiske bestemmelsene er uhensiktsmessige. Men så lenge de er der, er det viktig at de regionale og statlige myndighetene bruker sin myndighet. De har selv forfattet retningslinjene, og da er det på sin plass at de tar sin oppgave som tilsynsmyndighet alvorlig, påser at retningslinjene blir fulgt opp og forhindrer «uhell» som Stathelle.

Kjøpesentre er ingen enkel øvelse i Norge, men de representerer kanskje den hverdagsarkitekturen som påvirker våre omgivelser mest. Brotorvet i Stathelle fremstår ikke som et monument over en god medvirkningsprosess. Det fremstår i stedet som et monument over en villet, manglende politisk styring, kyniske arkitekter eller arkitekter med manglende evne til å se omgivelsene de bygger i, samt nonchalante og grådige kjøpesenterutbyggere.

Morten Ragnøy Ednes, seniorrådgiver arkitektur ved DOGA

Kronikken ble først publisert i Aftenposten