«Den brutale sannhet er at de som allerede jogger i arbeidstiden, nå må starte sitt livs marathon» FORTSATT KUTT: Da sykehusene ved Rjukan og Kragerø ble lagt ned, var argumentet at Sykehuset Telemark skulle gå med solide overskudd inn i framtiden. Men faktum er at innsparing og nedskjæring har blitt en del av hverdagen for de ansatte ved sykehuset, skriver Fagforbundet i leserbrevet. (Foto: Fredrik Pedersen) LESERBREV: Regionsleder Marianne Nilsen Skjønstad i Fagforbundet. annonse

LESERBREV: Sykehuset Telemark har i mange år hatt trange økonomiske kår. Man skulle tro at etter alle disse årene med innsparinger og nedskjæringer, skulle sykehusets økonomi begynne å se solen på høylys dag. 21.05.2019 kl 09:05 (Oppdatert 09:50)



Da sykehusene ved Rjukan og Kragerø ble lagt ned, var argumentet at Sykehuset Telemark skulle gå med solide overskudd inn i framtiden. Men faktum er at innsparing og nedskjæring har blitt en del av hverdagen for de ansatte ved sykehuset. Fremdeles er det store mørke skyer over sykehusets økonomiske himmel.

200 hundre millioner kroner skal spares inn innen 2023. Dette ble enstemmig vedtatt av styret i styremøtet 10. april i år. Styret behandlet i dette møte den såkalte økonomiske langtidsplanen (ØLP) for 2020 til 2023. Dette er et dokument som er tilgjengelig for allmennheten ved søk på nettet. Det er ingen tvil om at planen inneholder mange luftige ønsker, og gode intensjoner. Problemet er bare at pengene som sykehuset får tildelt for sin aktivitet, ikke strekker til. Sykehusområdet Telemark, er blant de fylkene som har lavest befolkningsvekst, og høyest andel befolkning over 80 år. Ifølge ØLP må det tas høyde for at dette er en aldersgruppe som trenger behandling på sykehus i økende grad. Da skulle man tro at Helse Sør-Øst (HSØ) ville bevilge mer til Sykehuset Telemark.

Men dessverre - straffen for at vi i Telemark har lav vekst og en økende befolkning over 80 år, er at de sentrale tilskudd blir mindre. I rapporten som styret enstemmig vedtok, står det på side 6 « Basisinntekten reduseres i tråd med den relative lave befolkningsveksten i Telemark sett i forhold til det øvrige sykehusområdet.»

Det står videre at reduksjonen er på hele 60 millioner kroner. Med andre ord så reduseres tilføringen til sykehuset på 60 millioner kroner, og det etter at alle er enige om at det høye antall eldre i regionen, mest sannsynlig trenger mer behandling på sykehus. Forstå det den som kan.

I 2018 åpnet Sykehuset Telemark en egen avrusningsavdeling ved psykiatrisk klinikk. I den anledning fikk sykehuset etableringstilskudd fra HSØ på hele 31millioner kroner. Gjennom rapporten gjøres vi nå kjent med at dette etableringstilskuddet, blir redusert til 10 millioner kroner i året, og sykehuset må drifte avdelingen med egne midler. Den som tar seg tid til å lese rapporten, vil se at utfordringene rundt å drifte et sykehus med et bredt tilbud til befolkningen står i kø. Det er forunderlig at styret ikke har tatt dette innover seg, når de enstemmig har vedtatt ØLP.

Nedbemanning av dyktige ansatte er også en endel av planen

Nedbemanning av dyktige ansatte er også en endel av planen. Sykehuset Telemark ser seg nødt til å redusere antall ansatte med 1,7%, noe som tilsvarer 105 årsverk fra dagens nivå. Samtidig legges det opp til en økning i aktivitet på 4% i somatikk og 4,6% i psykiatri. Det betyr ganske enkelt at behandlingen av pasienter skal øke, samtidig som antallet tjenesteytere reduseres drastisk. Den brutale sannhet i dette er at de som allerede i dag jogger i arbeidstiden, nå må starte sitt livs marathon. Det typiske mantra gjentar seg også i rapporten: « omstillingene skal skje uten negative konsekvenser for pasientbehandlingen».

Men kan det være at konsekvensene for pasientbehandlingen allerede er under press? Det er Fagforbundets klare bekymring at den innsparing som har funnet sted de siste årene, og som nå fortsetter med full styrke, ikke er til det gode for pasientbehandlingen. Vi er bekymret for at med det store presset som sykehuset har på innsparing og nedskjæring, vil dette føre til mangel på tilføring av nødvendig helsepersonell. Et klart eksempel på dette kan allerede ses innen psykiatrisk behandling -ved DPS poliklinisk mangler det pr. nå 11 overleger. Dette er mange for spesialisthelsetjeneste å være.

Fagforbundet er bekymret for at dette er en utvikling som lett vil kunne forsterkes med den stadig økende negative spiral som innsparinger fører med seg. Man kan i lys av dette spørre seg om ikke mangel på kvalifisert helsepersonell i seg selv kan stille pasientbehandling og pasientsikkerhet i fare.

På siste side i rapporten, under oppsummering og risiko står det å lese at Sykehuset Telemark må legge opp til en effektivisering de neste årene for å etablere en bærekraftig økonomi. De sier samtidig at risikobildet i budsjettforslagene er høyt.

Fagforbundet stiller seg spørrende til den økonomiske langtidsplanen.

Fagforbundet stiller seg spørrende til den økonomiske langtidsplanen. Det er ikke noe nytt at sykehusets ledelse bruker ord som bærekraftig økonomi. Det høres flott og riktig ut. Men det hørtes også riktig ut for noen, da de foreslo å legge ned Rjukan og Kragerø sykehus for få år siden. Det er de samme argumentene som brukes hele tiden. Man kan spørre seg om ikke styret snart burde ta innover seg at tilføringene til sykehuset ikke strekker til.

LES OGSÅ: Sykehuset går sju millioner i minus - krever pluss til neste år

Burde ikke administrasjonen og styret ved Sykehuset Telemark snart ta opp med sine eiere, at denne sulteforingen av sykehuset ikke kan fortsette? Er styret sitt ansvar bevisst? Har de tenkt å spare og skjære ned, slik at vi til slutt bare sitter igjen med et strålesenter i Telemark? Det var vel ikke hensikten når vi fikk tilsagn om strålesenteret, at vi skulle bygge ned all annen virksomhet?

Fagforbundet er også lite tilfreds med at ØLP ble enstemmig vedtatt i styremøtet 10.4. Vi er skuffet over at ansatterepresentantene i styret ikke hadde en eneste merknad tilført i vedtaket. Det kan vel ikke være slik at ansatterepresentantene er enig med det øvrige styret, at over 100 ansatte skal miste jobbene sine? Vi hadde forventet at det i det minste ble lagt ved en merknad om dette. Fagforbundet er opptatt av Sykehuset Telemark sin framtid, nettopp fordi vi er opptatt av de ansatte, pasientene og Telemarks befolkning forøvrig.

Regionsleder Marianne Nilsen Skjønstad og Arvid Fosse, regionstyret, Fagforbundet i Telemark