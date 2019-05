– Forstår at politiskyting skaper uro ALVORLIG: Guro Siljan, seksjonsleder påtale Telemark i Sør-Øst politidistrikt, forstår at publikum kan føle seg utrygge etter en skyteepisode. LESERBREV: Det er alvorlig når politiet velger å løsne skudd mot en person som blir skadet, og på et sted hvor andre bor og oppholder seg. 24.05.2019 kl 15:07 (Oppdatert 15:12)



(Kommentar til Vardens lederkommentar 24.5.19.)

Da er det også forståelig at en slik hendelse skaper frykt og uro i lokalsamfunnet. Det er heller ikke vanskelig å skjønne at publikum ønsker å få vite hva som skjedde, og hvorfor politiet vurderte at de måtte skyte for å få kontroll på hendelsen.

Varden skriver på lederplass under tittelen «Tause etter skyting» at politiets manglende informasjon om hendelsen er problematisk. Kommentaren omhandler politiets væpnede aksjon i Drangedal onsdag 15. mai, der en person som er siktet for trusler ble skutt på av politiet under pågripelse. Jeg ønsker å forklare nærmere hvorfor vi må være tilbakeholdne med informasjon så lenge saken etterforskes.

Det er Spesialenheten for politisaker som etterforsker politiskytingen i Drangedal. Men så lenge bakgrunnen for skytingen etterforskes, kan hverken politiet i Telemark eller spesialenheten gå ut med mer informasjon i saken. I første omgang må bevis sikres, gjennom forklaringer fra de som selv var involvert og vitner som har informasjon om hendelsen. Dersom vi går ut med mer informasjon nå, vil vi risikere å påvirke forklaringene. Dette vil igjen kunne skade etterforskningen, og det vil verken fornærmede i saken, innbyggerne eller politiet være tjent med.

Det er svært sjelden at politiet løsner skudd, men når slike hendelser skjer er det bra at det er etablert et eget organ som kan vurdere om politiets handlinger er straffbare. Tjenestepersonene som var involvert i hendelsen er ikke suspendert fra tjenesten. Det vi vet om hendelsen per i dag har ikke gitt grunnlag for det.

Guro Siljan, seksjonsleder påtale Telemark, Sør-Øst politidistrikt

