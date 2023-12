Vi opplever tøffe, økonomiske tider i byen vår, både for de private, men også for mange store og små bedrifter.

I næringslivet er det dessverre slik at man må sette tæring etter næring for å overleve. Man må gjøre knallharde prioriteringer og ta valg som man ellers ikke behøvde å ta hvis ting var på det normale. Bedrifter må gjøre omstillinger i drift, budsjetter, og dessverre noen ganger også permittere ansatte for å forsøke å redde bedriften. Det er vondt og forferdelig kjipt å gjøre slike grep, samt å ta slike avgjørelser. Tro meg - det finnes ingenting som er godt med å stå i slike avgjørelser, og det finnes aldri noen anledning som er riktig i denne sammenhengen. Det smerter både de som må ta avgjørelsene, og det er grusomt for dem det gjelder. Og hvis man ikke tør å ta slike avgjørelser iblant, men stikker hodet i sanden og håper alt går bra, ender det med at bedriften må legges ned. Dette er alvoret en leder/ledelsen i store eller små bedrifter står i daglig.

Og den samme praksisen kan og bør man også ta med seg inn i det å styre byen vår. Det er på sin plass å ta ansvar for både populære og upopulære avgjørelser, og det er viktig å tørre å stå i det. Nå er det sånn at det er en ny opposisjon i byen vår, og det kan man gjerne sammenligne med at det er en ny ledelse i en bedrift. Hvis en ny daglig leder er ansatt for å endre kurs på et firma, så er det slik at det er en plikt å både bli kjent med strukturen samt å bli kjent med hvordan firmaet har blitt drevet før. Da kan man sakte, men sikkert begynne en endring.

Så er det da en kjensgjerning at folket har valgt en ny ledelse og har gjort det tydelig at de ønsker en endring. Det er også slik at vår kommunedirektør Karin Finnerud har uttalt at det må gjøres knallharde valg. Hun skriver følgende i sin innledning fra Handlingsprogram og økonomiplan 2024 -2027 » Med det som bakteppe kan kommunedirektøren slutte seg til statsforvalterens vurdering, vi går inn i et år og en planperiode der stram økonomisk styring og «snu hver stein» må være ledestjerner for å sikre en fortsatt bærekraftig økonomi i Skien kommune»

For meg å sitte i bystyresalen og lytte til kommunedirektøren sin innledning preget hvilket alvor vi har foran oss, og det er ingen tvil om at kommunedirektøren og hele administrasjonen har jobbet knallhardt og godt for å vise oss alle den utfordringen vi står overfor i tiden som ligger foran oss.

Det er viktig å tørre å gjøre endringer. Vi velger å forsøke å lytte til, og forholde oss til de rammene som anbefales av kommunedirektøren. Vi velger å omprioritere noe fra kultur til de svakeste i samfunnet vårt, de som ikke er sterke nok til å si ifra selv. Barn og unge, eldre og syke må gå foran så lenge vi ikke bare skal fortsette å hente penger fra fondene våre. En ansvarsfull ledelse gjør alt de kan for å sette tæring etter næring både i politisk styring og i det normale næringsliv. Og alle som enten har drevet med eller driver i det private næringsliv forstår dette meget godt.

Så høres det ut som om jeg ikke liker kultur og uteliv, snarere tvert imot. Jeg elsker dette, og det samme gjelder for eksempel Mersmak. Jeg synes virkelig at Mersmak sitt arrangement er et bra prosjekt for byen vår. Men er det ikke på tide at næringsliv, foreninger, landbruket med flere setter seg sammen og forsøker å se på et samarbeid?

Hvis det er så viktig som vi kan få inntrykk av i sosiale medier, så bør det være ganske lett å finne ut av både ressurser, samt gode samarbeidsavtaler for å fortsette med Mersmak uten støtte fra kommunen. Og jeg er helt sikker på at hvis nye krefter fikk slippe til, så hadde man kanskje til og med fått et fornyet og forbedret utgave av denne.

Kan man se på et bedre samarbeid på de forskjellige arrangement som finnes i byen her?? Det tror jeg at man kan og bør, og det tvinger seg frem at samarbeid og fornying kan være bra for utviklingen. Det er litt sånn det er for et normalt næringsliv også. Enten så er det utvikling, eller så er det avvikling. Det er sjeldent at ting går bra over tid uten utvikling.