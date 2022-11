Barn i Skien som lever i fattigdom: - Utviklingen går feil vei

Denne helga har vi feiret bursdagen til 3-åringen i huset. Først familieselskap, med over 20 store og små familiemedlemmer samlet, deretter et lite barneselskap med noen voksne og barn fra barselgruppa mi. Jeg vet godt at ikke alle i Skien har denne muligheten. Selv ikke alle i min nærmeste krets har det.