Man valgte å stenge ned hele fylkeskommunens transportsystem fra Kragerø, via Grenland til Midt, -Øst og Vest-Telemark. Vi i Hjartdal kommune ble naturligvis også påvirket av dette og fikk ikke ungdomskolelevene til skolen. Elevene måtte ha hjemmeundervisning. Resten av kommunens tjenester ble driftet på ordinært vis.

Med alle mulige forbehold om at jeg ikke kjenner alle vurderinger bak, så stiller jeg meg noe undrende til avgjørelsen, spesielt ved å skjære alle 17 kommuner over en lik avgjørelse. 17 svært ulike kommuner der de fleste er svært godt kjent med vintervær. Vi får til tider mye snø, svært kalde dager, mildvær, vind, snø og kulde igjen – om hverandre hele tiden. Det lever vi fint med! Samfunnet går sin gang og man tar de hensyn som er nødvendige for å takle de ulike værfenomener.

Nå er jeg bekymret, ikke bare på grunn av denne avgjørelsen, men generelt på hvordan vi i det norske samfunnet skremmes opp av voldsomt mediefokus der du blir skremt vannet av om katastrofer, sensasjoner og ekstreme beskrivelser av vær – norsk vintervær, kanskje mer variert enn før, men likevel værforhold som man må forvente i dette landet langt mot nord.

Det bekymrer meg at avgjørelser og beskrivelser lik denne i helgen fattes i fagmiljøer og fora langt unna brukerne som bor i det vi ofte definerer som distrikt. Her ute skjønner vi at en løvblåser ikke kan brukes til å fjerne snøen gjennom vinteren, kjetting er til for å brukes, det er kjekt å ha ved (når strømmen går) og når det glinser på bakken må man være ekstra oppmerksom – da er det glatt, men svært sjeldent ufremkommelig. Driftsoperatørene har kunnskap, utstyr og strøsand som hjelper godt til – selv slik at en ordfører kunne sykle til jobb, også denne dagen!

Med så mange ekstremvarsler som kommer er jeg bekymret for at vi ikke forstår konsekvensen når det virkelige møkkaværet setter inn!

Kan vi bruke litt mindre knallrøde farger på værkartet, moderere overskrifter i media litt, ta mer hensyn til ulike forhold mellom by og land…og rett og slett sørge for at vi også i fremtiden er robuste nok til å takle det norske vinterværet slik vi og våre forfedre har gjort i noen generasjoner?