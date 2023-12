Bohmann og AP har ingen andre penger å bruke en det vi i den nye posisjonen har. At endringer som vil gi oss bedre tjenester over tid vil smerte, er vi klar over. Så skjønner jeg at Bomann synes det er vondt å vanskelig å ikke å ha hånden på rattet i kommunen hans AP har styrt i 20 år. Det er minst like imponerende å se hvordan AP i dag løper fra ansvaret for det arbeidet de selv har gjort i de 20 årene de styrte denne byen. Under AP`s «regjeringstid» i Skien har utenforskap og barnefattigdommen økt. AP`s fine ord fra Bystyrets talerstol ble aldri omsatt til handlinger som virker.

Kommunedirektøren har i sitt budsjettfremlegg vært krystallklar på at den ferden vi har vært på, ikke kan fortsette. Dette har hun advart om i flere år – for døve ører frem til nå.

For oss i Høyre er det å sette barn og unge på dagsorden som gjelder. De er morgendagen, det er de som skal arve byen etter oss. Da må vi sette de i stand til det.

Det er alltid morsommere å løpe rundt å dele ut penger, enn å måtte gjøre den både krevende og ubehagelige oppgaven med å prioritere og redusere. Vi tar ansvar for å prioritere det viktigste først. Det handler om våre barn og unges muligheter og fremtid. Samtidig må vi begrense presset på familiens økonomi, slik at de kan ha reelle valg for de inntektene de har.

Det er begrenset hva en kommune kan få til, men å starte på arbeidet med å redusere eiendomsskatten er en del av helheten. Den mest rettferdige måten å ta ned eiendomsskatten er å øke bunnfradraget. Dernest å se om vi kan kutte på toppen. Selv om det å kutte på toppen i dette budsjettet skulle vise seg ikke å være mulig, betyr bare det å holde skatten uendret med økt bunnfradrag, en reel skattelette slik kostnadsutviklingen er i Norge i dag. Vi sørger for at det ligger litt mer igjen i den enkeltes lommebok.

En av de største utfordringene vi har økonomisk i Skien er det svimlende høye sykefraværet. Det er helt åpenbart at det arbeidet som har vært gjort på dette området de siste 20 årene ikke har virket. Sykefraværet under AP har gått en vei – oppover. Sykefraværet bare i Helse- og velferdssektoren koster mer enn det det vi tar inn i Eiendomsskatt. Tar vi et utgangspunkt i KS sin beregningsmodell med dagens sykefravær, koster dette oss et sted mellom 130 - 180 millioner pr. år. Klarer vi å finne årsaker og «rydde opp» å få sykefraværet ned til det som anses å være normalt i offentlig sektor, utgjør dette nesten hele det økonomiske merforbruket i helsesektoren vår. Høyt sykefravær er et symptom på at noe ikke er bra. Det tar vi på alvor. Så her er det et stort og viktig arbeid som ligger foran oss, hvor gevinsten ved å lykkes er enorm for våre ansatte, for våre tjenestemottagere og ikke minst for kommunekassa.

Det er satt i gang flere nærværtiltak. Jeg er glad for at administrasjon, fagorganisasjonen og politikken har tydelig felles ønske om å både finne årsaken til, og å gjøre noe med det høye fraværet. Samtidig jobbes det bevist og svært godt med å klarer å rekruttere fagarbeidere, sykepleiere og annet helse- og fagpersonell for å løse oppgavene. Skien skal være en attraktiv og god arbeidsgiver fordi vi er gode på hvordan vi ivaretar våre ansatte, og våre innbyggere. Vi skal være tett på, se deg, være der for deg for både ansatte og innbyggerne våre.