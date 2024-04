Debatten om byvekstavtaler og bompengeinnkreving går jevnt og trutt i alle de større norske byene, også i Skien.

Jeg registrerer at FrP vil ha avtale uten bommer. Ja, det følger vel i Anders Lange sin ånd om «sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngripen.».

Jeg er derimot vant til at man må yte for å få. Men, det kan gjøres mer rettferdig enn det er i dag, hvor det stort sett er bare på veiene sørfra at det kreves inn bompenger.

Etter hvert som elbilparken øker, øker også personbiltrafikken, stikk i strid med intensjonen med bypakka, og tanken om en bedre by å bo i.

Vi bør ikke forlate tanken om å redusere antall fossildrevne kjøretøy, men, i stedet for å sette opp flere bomstasjoner og øke takstene, bør vi gå over til veiprising, også kalt veibruksvgift.

Det ble gjennomført en konseptvalgutredning i 2022. Tidsplanen er kvalitetssikret og antyder en oppstart tidligst i 2026.

I praksis betyr veiprising at man betaler en avgift i forhold til hvor, hvor mye og til hvilke tider man bruker veien. Et slikt system vil føles rettferdig og følger også prinsippet om at det er den som forurenser som skal betale.

Jeg ser ikke noen hindringer for å starte gjennomføringen av et slikt veiprisingsprosjekt i Skien, men det krever at vi har politikere med «baller» nok til å utøve politikk til innbyggernes beste, i stedet for å krangle om ordfører i pappaperm har anledning til å delta på arrangementer eller ikke.